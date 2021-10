Nedeljske okužbe: več kot tretjina pozitivnih izvidov, število smrti spet dvomestno

25.10.2021 | 11:40

Simbolna slika (foto: Profimedia)

V nedeljo so ob 2.081 opravljenih PCR testih potrdili 707 okužb z novim koronavirusom. Delež pozitivnih izvidov je tako 34-odstoten, po podatkih covid sledilnika tako visokega števila okužb v nedeljo niso potrdili že od 3. januarja letos. Za primerjavo, prejšnji teden je bilo potrjenih 364 okužb, pred 14 dnevi pa 188. Na vrhuncu drugega vala lansko jesen so zdravstveni delavci ob nedeljah našteli med 400 in 500 okužb.

Povprečje novih primerov v zadnjih 7 dneh se je tako zvišalo za 2,9 odstotka na 1.731, 14-dnevna pojavnost na 100.000 prebivalcev pa za 2,8 odstotka, na 899,5.

Bolnišnično oskrbo potrebuje 493 covidnih bolnikov, kar je 18 več kot včeraj - danes je v bolnišnice bilo sprejetih novih 50 bolnikov, 22 je bilo iz oskrbe odpuščenih, 10 pa jih je žal izgubilo boj z virusom. Na intenzivnih oddelkih leži 127 covidnih bolnikov, kar je eden več kot včeraj.

REGIJA

V SB Novo mesto imajo 36 covidnih bolnikov (včeraj 35), od tega osem na intenzivni terapiji. Enega pacienta so sprejeli in nobenega odpustili.

V SB Brežice so sprejeli še tri bolnike in jih imajo danes 11.



Včerajšnje okužbe po občinah:

Jugovzhodna Slovenija - Novo mesto 2, Črnomelj, Trebnje, Škocjan in Osilnica 1

Posavje - Sevnica 16, Radeče 3, Krško in Brežice 2

M. K.