Kričali, razbijali in napadli policistko; po AC vozil v nasprotni smeri in povzročil nesrečo

25.10.2021 | 12:30

V minuli noči so bili policisti obveščeni, da na avtobusnem postajališču v Šentjerneju neznanci s kričanjem in razbijanjem motijo javni red in mir. Na kraju so izsledili tri kršitelje iz Dobruške vasi, ki so bili pod vplivom alkohola. Tudi po prihodu policistov se niso pomirili, nadaljevali so s kršitvami in niso upoštevali ukazov, zato so zoper njih uporabili prisilna sredstva, jih obvladali in odpeljali v prostore za pridržanje. Zoper mladoletnega kršitelja, ki je med postopkom napadel policistko, bodo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja preprečitve uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi. Zaradi kršitev javnega reda in miru bodo kršiteljem izdali plačilne naloge.

Napačno po AC

Včeraj nekaj pred 9. uro so policisti prejeli več klicev voznikov, da na avtocesti iz smeri Obrežja voznik pelje v nasprotni smeri, prišlo naj bi tudi do prometne nesreče. Policisti PPP Novo mesto so ugotovili, da je 76-letni voznik osebnega avtomobila vozil iz smeri Obrežja proti Ljubljani v nasprotni smeri, po desnem prometnem pasu. Nasproti je pravilno pripeljala 62-letna voznica osebnega avtomobila, v katerem je bil tudi sopotnik in trije otroci. Ob srečanju z voznikom se je poskušala izogniti trčenju , zato je sunkovito zavila in trčila v varovalno ograjo. Med vozili ni prišlo do trčenja, 76-letni voznik je nadaljeval vožnjo in po poldrugem kilometru ustavil na odstavnem pasu. Policisti bodo zoper76-letnega državljana Hrvaške na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja nevarne vožnje v cestnem prometu.

Pijan trčil v minibus

22. 10. okoli 17.30 se je zgodila prometna nesreča z udeležbo dveh vozil v Sevnem pri Novem mestu. Povzročil jo je 54-letni voznik osebnega avtomobila, ki je zaradi izsiljevanja prednosti trčil v mini bus. V nesreči ni bil nihče poškodovan, policisti pa so še ugotovili, da je imel povzročitelj v litru izdihanega zraka 0,58 miligrama alkohola. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje, prepovedali nadaljnjo vožnjo in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Na traktor brez vozniške, zato pa z alkoholom

Policisti PP Sevnica so med kontrolo prometa pri Spodnjih Vodalah ustavili voznika kmetijskega traktorja. Ugotovili so, da 51-letni voznik nima veljavnega vozniškega dovoljenja, v litru izdihanega zraka pa je imel 0,58 miligrama alkohola. Traktor so mu zasegli in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Vlomi in tatvine

Med 21. 10. in 22. 10. je na Ulici 21. oktobra v Črnomlju nekdo vlomil v osebni avtomobil in ukradel ključe stanovanjske hiše.

V Dolenjih Skopicah na območju PP Brežice je v noči na 22. 10. neznanec vlomil v rezervoar delovnega stroja in iztočil okoli 160 litrov goriva.

Na Novem trgu v Novem mestu je v noči na nedeljo nekdo skozi vrata vlomil v gostinski lokal.

Med 23. 10. in 24. 10. je v Brestanici nekdo iz stanovanjske hiše ukradel denar. Okoliščine policisti še preiskujejo.

Migranti

Policisti so na območju PP Črnomelj (Žuniči, Tribuče, Paunoviči, Preloka, Zilje in Jelševnik) izsledili in prijeli 50 državljanov Afganistana in državljana Pakistana in na območju PP Brežice (Obrežje, Jesenice na Dolenjskem) tri državljane Maroka. Policijski postopki s tujci, ki so nezakonito prestopili državno mejo, še niso zaključeni.

Pester vikend

Policisti Policijske uprave Novo mesto so sicer minuli vikend (med 22. 10. in 25. 10.) skupno intervenirali v 155. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 582 klicev. Obravnavali so prometno nesrečo z lažjimi telesnimi poškodbami in 21 nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda. V Novem mestu, Semiču, Guntah, Metliki in Spodnjih Vodalah so zasegli vozila kršiteljem cestno prometnih predpisov, ki niso imeli veljavnih vozniških dovoljenj. Posredovali so zaradi 31. kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj nasilja v družini, preprečitve uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi, vlomov in tatvin. Šentjernejski policisti so osumljencu nasilja v družini izrekli ukrep prepovedi približevanja družinskim članom. Posredovali so zaradi nesreče pri delu, iskanja pogrešane osebe, najdbe neeksplodranih ubojnih sredstev in nezakonitih prehodov državne meje.

