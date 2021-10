Kjer je zaspala vlada, je na pomoč priskočila občina - enkratna subvencija za plačilo elektrike

25.10.2021 | 14:50

Vodja poslancev SD Matjaž Han (foto: Primož Lavre)

Tomaž Režun (Radio Kum)

Radeče - Poslanec SD Matjaž Han je bil uspešen s predlogom po pomoči socialno najšibkejšim v občini Radeče, kjer je bil nekoč župan. Aktualni župan Radeč Tomaž Režun je namreč prisluhnil Hanovemu predlogu, ki je nastal zaradi pasivnosti vlade in v luči dražitev cen energentov in ostalih dobrin, potrebnih za življenje, ter občinskemu svetu v presojo predlagal odlok, ki so ga svetniki konec minulega tedna tudi soglasno potrdili.

»Ob podražitvah praktično vsega, kar naši ljudje potrebujejo za življenje, sva z županom Tomažem sklenila, da je treba ukrepati. Aktualna vlada je za zdaj še zelo pasivna in se vede kot da krize ni. Doslej vlada tudi ni napovedala nobenih konkretnih pomoči za premagovanje vse večjih stisk ljudi pri plačilu elektrike oz. gretja, zato sva s Tomažem prišla ven z idejo, da občina Radeče pomaga našim občankam in občanom s subvencijo za plačilo elektrike«.

Do subvencije so upravičeni posamezniki in družine, katerih dohodek na družinskega člana v zadnjih treh mesecih pred vložitvijo vloge ne presega višine osnovnega zneska minimalnega dohodka. Enkratni znesek 50 evrov bodo tako prejela gospodinjstva z enim ali dvema članoma, družina oz. gospodinjstvo z tremi ali več člani pa subvencijo v višini 100 evrov.

Han upa, da bo radeški odlok »spodbuda tudi ostalim lokalnim skupnostim, predvsem pa vladi, da končno prične pomagati ljudem«.

