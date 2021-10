FOTO: Praznik mlade portugalke

25.10.2021 | 14:00

Blaž Pečarič stresa v stiskalnico grozdje potomke najstarejše trte z Lenta, ki sta ga pred tem ročno robkala s Tjašo Rus (levo ob stiskalnici). Pri stiskanju grozdja je pomagal nekdanji predsednik Društva vinogradnikov Metlika Jani Stopar. (fotografije: M. L.)

Andrej Bajuk, vodja enološkega laboratorija v Kmetijsko gozdarskem zavodu Novo mesto, je ocenil portugalko in (na sliki) vino s potomke trte z Lenta.

Predsednik Društva vinogradnikov Metlika Andrej Škof je rekel, da so v društvu veseli, ker so letos spet lahko organizirali praznik mlade portugalke.

Metlika - V Metliki so izbrali najboljše letošnje vino portugalka, in sicer je šel ta zveneči naslov Vinom Kordić. Na prireditvi v čast mladi portugalki je sodelovalo deset vinarjev, in sicer poleg omenjenega še Vina Škof, Vina Plut, Vina Dolc 1834, Vinska klet Prus, Vinska klet Pečarič – Meginc, Hiša vina Pečarič, Vinska klet Malnarič – Nampel, Vinska klet Metlika in Vinarstvo Nemanič.

Zbrane so med drugimi nagovorili predsednik Društva vinogradnikov Metlika Andrej Škof, metliški župan Darko Zevnik, kraljica metliške črnine Tjaša Rus in 24. slovenska vinska kraljica Ana Pavlin in Andrej Bajuk, vodja enološkega laboratorija v Kmetijsko gozdarskem zavodu Novo mesto, ki je ocenil letošnji vinski pridelek.

Na prireditvi so si ogledali film o letošnji trgatvi grozdja z metliške potomke najstarejše trte z Lenta. Potem so vzorec grozdja simbolično stisnili na tradicionalen način, ročno. To sta opravila kraljica metliške črnine Tjaša Rus in Blaž Pečarič iz Hiše vina Pečarič, dobljeno vino pa je ocenil Andrej Bajuk.

Andrej Bajuk je tudi zabil pipo v sod, v katerega so nalili portugalko vseh desetih vinarjev, ki so sodelovali na prireditvi. Ko je bila pipa v sodu, so iz soda seveda tudi točili.

Udeleženci praznika portugalke so glasovali za vinarja, ki je po njihovem mnenju pridelal najboljšo portugalko. To glasovanje ''ljudstva'' je dalo polovico glasov, drugo polovico glasov je prispevala strokovna komisija, ki so jo sestavljali Andrej Bajuk, Ivanka Badovinac, Anton Pezdirc, Uroš Hoznar in Gregor Simonič. Tako so izbrali zmagovalca, in ta je, kot rečeno, Vina Kordić.

Društvo vinogradnikov Metlika je prireditev, ki jo je povezovala in vodila Vesna Žist, pripravilo v sodelovanju z Društvom kmečkih žena Metlika in Hišo dobrot ter gostiščem Veselič, glasbeno je dogodek popestril Miha Veselič s skupino Jackpot.

Na metliškem prazniku mlade portugalke se je na prizorišču zbral večji del sedanjih predstavnic in predstavnikov slovenskega vinskega dvora. Tako so bili navzoči poleg že omenjenih kraljice metliške črnine Tjaše Rus in Ane Pavlin še 9. vinska kraljica slovenske Istre Tea Ivančič, 6. vinska kraljica Bizeljskega Karin Dobravc Škof, 3. vinska kraljica občine Starše Anja Kelc, 8. ptujska vinska kraljica Monika Kovačič in Kogovski vinski kralj Jakob Lukman.

M. L.

