Zagorelo vozilo pri razgradnji

25.10.2021 | 18:30

Tole je pa še slika včerajšnjega dopoldneva, ko je v Šmarjeških Toplicah na parkirišču zagorel električni avtomobil ... (foto: Policijske kontrole Dolenjska)

Danes ob 10.47 je v naselju Župelevec, občina Brežice, v objektu avtoodpada zagorelo vozilo pri razgradnji. Zaposleni so pravočasno izrinili vozilo iz objekta in z gasilnimi aparati preprečili širjenje požara, gasilci PGD Župelevec, Kapele in Bizeljsko pa so požar na vozilu pogasili. Obveščene so bile pristojne službe.

Odpirali vrata

Ob 16.28 so v Žurkovem dolu, občina Sevnica, gasilci PGD Sevnica s tehničnim posegom odprli vrata stanovanjskega objekta

Voda spet pitna

Komunala Novo mesto obvešča vse uporabnike pitne vode, ki se oskrbujejo iz vodnega vira Vinkov vrh v naseljih Mačkovec, Dvor, Koti, Jama pri Dvoru, Podgozd, Sadinja vas, Stavča vas, Trebča vas, Zafara, Baragova in Jurčičeva ulice ter vsa naselja Ajdovske planote v občini Žužemberk, da ukrep prekuhavanja vode ni več potreben.

M. K.