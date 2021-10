Nadomestne volitve med epidemijo - da ali ne? Eni tako, drugi drugače

26.10.2021 | 08:00

Ilustrativna fotografija (foto: arhiv DL)

Osilnica - V občini Osilnica bodo 5. decembra nadomestne volitve dveh članov občinskega sveta, ki sta odstopila, je nedavno sklenila občinska volilna komisija. Odločitev je sprejela kljub mnenju občinskega sveta, da bi bile nadomestne volitve prevelik strošek za občino, in sicer po pozivu pristojnega ministrstva, naj se volitve izvede.

Lani spomladi je kot občinski svetnik odstopil Zvonko Žagar, ki je bil v sedemčlanski osilniški občinski svet izvoljen na listi NSi. V skladu z zakonom bi morali nato izvesti nadomestne volitve, a se je občinska volilna komisija odločila, da bo zaradi epidemije ustavila volilne postopke in jih nadaljevala, ko bodo ukrepi sproščeni.

Maja letos je s svetniškega položaja odstopil še Ivica Klepec, ki je bil v občinski svet izvoljen na listi SMC. Občinski svet se je z njegovim odstopom seznanil julija, hkrati pa ocenil, da nadomestne volitve niso smiselne, ker bi občinskemu proračunu povzročile prevelik strošek in ker občinski svet v sestavi petih članov tudi sicer deluje nemoteno. Menili so še, da je novega svetnika smiselno izvoliti na rednih lokalnih volitvah, ki bodo prihodnje leto.

Zoper takšno mnenje občinskega sveta je nekdo podal prijavo na ministrstvo za javno upravo. To je nato konec avgusta občinsko volilno komisijo pozvalo, naj volitve izvede in mu o tem tudi poroča.

Občinska volilna komisija se je sešla sredi septembra in odločila, da bo volitve izvedla ne glede na mnenje občinskega sveta in mnenje Nacionalnega inštituta za javno zdravje, ki ji je izvedbo volitev odsvetoval oz. priporočil, naj jih izvede po umiritvi epidemije. Člani volilne komisije so se strinjali, da je treba slediti zakonodaji in volitve ne glede na vse izvesti, ob tem pa upoštevati vse veljavne odloke vlade za zajezitev epidemije.

STA; M. K.