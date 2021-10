Kombinirano vozilo zletelo na drugo stran avtoceste in po brežini navzdol

26.10.2021 | 07:00

Simbolna slika (foto: arhiv DL; I. V.)

Sinoči ob 21.45 sta na avtocesti iz Novega mesta proti Ljubljani, pri naselju Hmeljčič, občina Mirna Peč, trčili osebno in kombinirano vozilo, ki je zletelo na drugo stran avtoceste in po brežini navzdol, pod cesto. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj dogodka, na vozilih odklopili akumulatorja, stabilizirali kombinirano vozilo, s tehničnim posegom iz vozila rešili ukleščenega voznika, pomagali reševalcem pri prenosu in oskrbi, razsvetljevali kraj dogodka, izvlekli kombinirano vozilo in oba vozila pomagali naložiti na avto vleko ter pomagali policiji. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so na kraju oskrbeli dve poškodovani osebi in ju prepeljali v SB Novo mesto.

Za ureditev prometne signalizacije in odstranitev posledic prometne nesreče so poskrbeli dežurni delavci DARS.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes:

- od 8:00 do 11:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VODOVOD DOBLIČE, na izvodu ANJELI;

- od 11:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BEGRAD, na izvodu BLOKI ZADRUŽNA.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 8:00 do 11:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GRIBLJE, izvod Šola.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 8:00 do 11:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PODGORA.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8:00 do 11:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. STARA VAS;

- od 8:00 do 14:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GORENJA VAS;

- od 11:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DRAŠKOVEC.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8:00 do 13:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ČEŠNJEVEK, na izvodu ČEŠNJEVEK.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo med 9:00 in 14:00 prekinjena dobava električne energije na področju Mokronog z okolico na območju TP Bitna vas, nizkonapetostno omrežje – Bitna vas.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško mesto na območju TP Krško šola, nizkonapetostno omrežje - Krško pod goro med 9. in 11. uro ter Oštrc, nizkonapetostno omrežje - Oštrc vas med 11.30 in 14. uro; na področju nadzorništva Brežice pa na območju TP Pišece Orehovec, nizkonapetostno omrežje - Sveti križ med 8. in 13. uro.

