Zakaj kolesarske steze ne bo?

26.10.2021 | 08:50

Dela zdaj potekajo na cesti skozi naselje Roje. Promet je urejen izmenično enosmerno.

Franc Hudoklin (na desni) na zadnji občinski seji.

Šentjernej, Roje, Drama - Že nekaj časa poteka težko pričakovana obnova regionalne ceste na Drama – Šentjernej, ki bo pripomogla k večji varnosti na zelo prometni cesti. Promet je urejen izmenično enosmerno.

Del investicije, ki jo vodi Direkcija RS za infrastrukturo, je že opravljen, trenutno pa poteka obnova ceste znotraj naselja Roje, ki poleg širitve ceste obsega še izgradnjo pločnika, obojestranskega avtobusnega postajališča in javne razsvetljave. Po koncu del bo takih pridobitev deležno še naselje Drama. Naložbo naj bi zaključili v prvi polovici leta 2022.

»Drži, da se ob obnovi ceste ne bo zgradila tudi kolesarska steza? Zakaj? Kolesarjev je veliko, ceste je nevarna,« je na občinski seji povprašal svetnik Franc Hudoklin.

Župan Jože Simončič je pritrdil tej novici in obrazložil, da je bil projekt narejen že pred časom, za pločnike ni bilo pridobljenih lastništev zemljišč, »in bili smo pred dejstvom, ali hitro gradimo tako, ali pa ne dobimo ne obnovljene regionalke ne kolesarske steze še vsaj pet do sedem let. Sicer pa o tem kaj več vedo prejšnji župani.« Simončič je še zatrdil, da se bo trudil tudi za kolesarske steze.

Besedilo in foto: L. Markelj