Rožnati oktober 2021: Bodi in ostani zdrava!

26.10.2021 | 17:20

Darja Molan, članica upravnega odbora Združenja Europa Donna Slovenije (foto: M. Ž.)

Smo v rožnatem oktobru, mednarodnem mesecu ozaveščanja o raku dojk. Podobno kot v večini razvitih držav je tudi v Sloveniji najpogostejši rak pri ženskah, a ni izključno bolezen ženska, med obolelimi je namreč tudi eden do dva odstotka moških. Po podatkih Registra raka za Slovenijo je v letu 2018 za rakom dojk zbolelo 1.527 oseb, od tega 1.516 žensk in 11 moških, umrlo pa 473 žensk in 5 moških.

Tudi v epidemiji covida-19 ne smemo pozabiti na epidemijo raka; ta je danes eden najpomembnejših zdravstvenih problemov družbe. Po podatkih registra raka letno na novo za rakom zboli več kot 15.000 Slovenk in Slovencev, več kot 6.000 jih umre. Rak je med vzroki smrti na prvem mestu pri moških in na drugem pri ženskah. Za rakom dojk letno zboli okoli 1.500 ženk, večinoma po 50. letu, še vedno pa jih zaradi te bolezni umre okoli 470. »Rak dojk je dobro ozdravljiv, če je odkrit dovolj zgodaj. Za zmanjševanje umrljivosti so izjemno pomembni predvsem ozaveščanje, zgodnje odkrivanje bolezni ter takojšnje, učinkovito in vsaki bolnici prilagojeno zdravljenje. Skrb za naše zdravje je pomembna tudi med epidemijo, zato ne smemo privoliti v slabši dostop do zdravstva in pravočasne diagnostike, odzivajmo se na vabila državnih presejalnih programov, ob raku dojk je to program Dora, na katerega vsaki dve leti povabijo vse slovenske ženske med 50 in 69. letom. K zgodnjemu odkrivanju raka dojk pa pripomore tudi redno mesečno samopregledovanje dojk,« je poudarila Darja Molan, članica upravnega odbora Združenja Europa Donna Slovenije.

VPLIV EPIDEMIJE NA ODKRIVANJE RAKA

Mag. Kristijana Hertl, dr. med, vodja programa Dora (foto: Miha Fras)

»Podatki kažejo, da je v prvem valu spomladi 2020 v dveh največji centrih, v katerih obravnavajo onkološke bolnike – na Onkološkem inštitutu in v UKC Maribor –, število novih bolnikov z rakom v bolnišnici značilno padlo, enako velja tudi za število na novo postavljenih diagnoz, aprilski padec je bil do 30 odstotkov. Število novih obravnav se je začelo znova povečevati v maju in je že v juniju doseglo raven iz leta 2019. V avgustu in septembru 2020 so obravnavali več novih bolnikov kot leto prej, vendar so bili presežki manjši, kot so bili spomladanski primanjkljaji. Drugi val epidemije je manj vplival na breme raka v Sloveniji kot prvi val. V novembru in decembru 2020 je bilo približno 10 odst. manj novih diagnoz raka v primerjavi z letom 2019. Še spodbudnejše številke so pri napotitvah na onkološko obravnavo, saj jeseni upada ni bilo, in pri številu obravnavanih bolnikov na Onkološkem inštitutu, na katerem med drugim valom epidemije ni značilnih razlik v primerjavi z letom 2019,« je povzela mag. Kristijana Hertl, dr. med., vodja programa Dora.

Najbolj je upadlo število diagnoz kožnega in krvnega raka ter raka prostate.

ODZIV NA DORO DOBER

Odziv na presejalni program Dora, v katerem z mamografijo odkrivajo majhne rake, ki jih ženska sama še ne more zatipati, je vsako leto boljši, poudarja Molanova. Po ponovnem zagonu dejavnosti po prvem valu epidemije je program vsa prizadevanja usmeril v vzpostavitev varne obravnave žensk in nadomeščanje izpada presejalnih mamografij ter jih večino nadomestil do konca leta, preostale pa do pomladi 2021. Po podatkih registra Dore je že takoj po vzpostavitvi na slikanje prišlo 75 odst. vseh povabljenih žensk, kar je na ravni udeležbe pred epidemijo.

TUDI MLADE BOLNICE

Rak dojk pri mladih sicer ni tako zelo pogost, saj še vedno velja, da je to bolezen starejših. »Ni pa nujno. Ni pravil. Vsako leto namreč zboli do 80 žensk, mlajših od 40 let. In žal jih veliko naleti na oviro že pri sami diagnostiki, ko jim zdravniki lahkotno odgovorijo, da so za raka premlade. Takšne besede lahko bolnice potolažijo in jim povzročijo nevaren lažen občutek varnosti, zato je pomembno, da vsako spremembo, ki jo ženska opazi, temeljito pregledajo specialisti v Ambulanti za bolezni dojk, ki so za diagnostiko pravilno usposobljeni. Okoli 80 odst. vseh bulic je namreč nenevarnih. Če gre za nevarno spremembo, pa je zdravljenje treba začeti čim prej, saj je rak dojk v zgodnjem stadiju po večini lepo ozdravljiva bolezen,« je še posebej poudarila Darja Molan, ki je za rakom na dojkah zbolela pri 30 letih.

M. Žnidaršič