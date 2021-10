Akcija Manj svečk za manj grobov letos spet v luči dobrodelnosti

26.10.2021 | 10:00

Fundacija Svečka bo ta teden v štiriindvajsetih slovenskih krajih ponovno organizirala ekološko-humanitarno akcijo Manj svečk za manj grobov. Namen akcije je pred 1. novembrom, ki je znan po potrošništvu, del sredstev preusmeriti v dobrodelne namene, so sporočili iz fundacije.

"Namesto pretirane potrošnje izdelkov s kratko življenjsko dobo, kot so sveče, plastično cvetje in drugi plastični izdelki, ki predstavljajo veliko obremenitev za okolje, sredstva raje namenimo za nakup medicinskih pripomočkov in za zdravljenje bolnih ter življenjsko ogroženih," so zapisali. Letos zbirajo sredstva za zdravstvene terapije, invalidska vozila in vozičke, dvigala ter reševalno in drugo zdravstveno opremo, so pojasnili.

V zameno za prostovoljni dar darovalci prejmejo ročno izdelano zastavico sočutja, s katero se bodo lahko okolju prijazno poklonili spominu na preminule. Na ta način so v preteklih letih skupaj zbrali več 100.000 evrov, so dodali.

V projektu sodeluje 150 organizacij in več kot 500 prostovoljcev iz vse Slovenije. Fundacija bo vsa zbrana sredstva namenila prejemnikom iz krajev, ki sodelujejo v projektu, so poudarili.

Akcija s stojnicami bo letos potekala tudi v nekaterih krajih našega območja: Dobrepolje, Grosuplje, Ivančna Gorica in Sevnica. Darovati pa bo mogoče tudi na drugih lokacijah po Sloveniji.

Tudi letos pa imajo Slovenci možnost prižgati virtualno svečko prek sms-sporočila. Pošljejo lahko ključno besedo SVECKA ali SVECKA5 na 1919 in s tem prispevajo en evro oz. pet evrov v dobrodelne namene. To lahko storijo uporabniki mobilnih storitev operaterjev Telekom Slovenije, A1, T2 in Telemach.

M. K.