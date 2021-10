V Semiču pokrito balinišče, na Gradniku pa otroško igrišče

26.10.2021 | 12:15

Pokrito balinišče (vse fotografije: Uroš Novina)

Igrišče na Gradniku

Semič/Gradnik - Semiška županja Polona Kambič je včeraj uradno predala namenu nadkrito balinišče v Semiču.

Kot sporočajo iz občine, se je projekt izgradnje balinišča v Semiču začel že leta 2007 s prestavitvijo vodovoda. Leta 2008 je bilo zgrajeno balinišče in prostor za skok v daljino.

Zaradi smetenja dreves in neugodnih vremenskih razmer, ki so oteževala igranje, pa so balinarji začeli opozarjati na potrebo po nadkritju balinišča. Leta 2016 je bila naročena izdelava projekta in pridobljeno gradbeno dovoljenje. Sredstva za postavitev nadstrešnice so bila zagotovljena v rebalansu proračuna leta 2019, naslednje leto pa je bilo balinišče nadkrito.

Vrednost izgradnje balinišča, postavitve nadstrešnice skupaj s projektiranjem in nadzorom je znašala dobrih 107.000 €.

Po včerajšnjem odprtju je Društvo upokojencev Semič organiziralo turnir za prvaka Bele krajine.

Udeležilo se ga je šest ekip iz Semiča, Črnomlja in Gradca, belokranjski prvak v balinanju pa so postali domačini - Brkači.

Nova otroška igrala na Gradniku

Že v nedeljo pa je Polona Kambič namenu predala otroška igrala na Gradniku.

Vaščani so ta projekt lani prijavili v postopku participativnega proračuna in na glasovanju prejeli zadostno število glasov, da so se uvrstili na letošnji seznam naložb.

Po podatkih občine je skupna vrednost projekta znašala dobrih 14.000 €.

M. K.

Zvočni zapisi Polona Kambič o balinišču Polona Kambič o balinišču

Galerija