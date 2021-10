Koline bodo - ukradli šest prašičev; veliko sreče v nesreči na AC - ''le'' dva lažje ranjena

26.10.2021 | 13:10

Fotografija je z dneva odprtih vrat GRC-ja, sinoči so novomeški poklicni gasilci pomagali zares ... (arhiv DL; I. V.)

Sinoči nekaj pred 22. uro so bili policisti obveščeni o prometni nesreči (o njej smo že poročali) na avtocesti med odcepoma Novo mesto - zahod in Mirna Peč. Policisti PPP Novo mesto so opravili ogled in ugotovili, da je 25-letna voznica osebnega avtomobila po prehitevanju tovornega vozila izgubila oblast nad vozilom, trčila v varnostni meh in v tovorno vozilo, ki ga je vozil 42-letni voznik. Tovorno vozilo je po trčenju odbilo na travnati nasip in obstalo v jarku, voznica pa se je z vozilom večkrat prevrnila. Lažje poškodovana udeleženca nesreče so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico.

25-letni povzročiteljici nesreče bodo policisti zaradi kršitve izdali plačilni nalog.

Na dolenjski avtocesti znova vožnja v napačni smeri

Na dolenjski avtocesti med priključkoma Obrežje in Brežice v smeri Ljubljane pa je danes zjutraj okoli 7.30 voznik vozil v nasprotno smer. Kot so sporočili s prometnoinformacijskega centra, nevarnosti zaradi vožnje v napačno smer kmalu ni bilo več, o morebitni prometni nesreči pa niso poročali. K sreči se je torej končalo brez posledic.

Vlomi in tatvine

V kraju Vrhe na območju PP Novo mesto so v noči na ponedeljek neznanci iz obore ukradli šest prašičev, težkih med 30 in 40 kg.

Na območju Podstenic (PP Dolenjske Toplice) je med 15. 10. in 25. 10. nekdo vlomil v prostore zavoda in ukradel kaminsko peč, plinsko jeklenko in plinsko svetilko. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 1500 evrov škode.

Med 22. 10. in 25. 10. je na Mihovici na območju PP Šentjernej neznanec vlomil v gospodarski objekt in odnesel akumulator ter motorni pihalnik.

Migranti

Policisti so na območju Žuničev (PP Črnomelj) izsledili in prijeli 21 državljanov Afganistana, pri Slovenski vasi tri državljane Pakistana in v Podgračenem (PP Brežice) tri državljane Irana. Policijski postopki s tujci, ki so nezakonito prestopili državno mejo, še niso zaključeni.

M. K.