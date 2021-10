Delež okuženih že 37,7 odstotka, največ doslej; v regiji največ okužb NM - 65

26.10.2021 | 11:00

Oktobrski val epidemije koronavirusa se še vzpenja. V ponedeljek so opravili 6068 PCR testov, s katerimi so zaznali 2292 pozitivnih primerov. Delež okuženih znaša že 37,7 odstotka, kar je največ doslej. Število aktivnih primerov v državi po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) znaša 20.252 in je od nedelje naraslo za 1288.

Sedemdnevno povprečje potrjenih primerov se je dvignilo na 1810, kar je 88 več kot dan prej. Štirinajstdnevno povprečje potrjenih okužb na 100.000 prebivalcev je 959 oziroma 61 več kot dan prej.

Z enim odmerkom cepiva proti covidu-19 je po podatkih NIJZ cepljenih 1.183.937 ljudi ali 56 odstotkov vseh prebivalcev, z vsemi odmerki pa 1.113.046 oz. 53 odstotkov prebivalcev.

V bolnišnicah je hospitaliziranj že 510 covidnih bolnikov, od tega jih je 131 na oddelkih intenzivne nege, tri odstotke več kot v nedeljo. Umrlo je 10 bolnikov.

REGIJA

V SB Novo mesto imajo 35 covidnih bolnikov (včeraj 36), od tega devet na intenzivni terapiji. Dva pacienta so sprejeli in tri odpustili.

V SB Brežice so sprejeli še enega bolnika in jih imajo danes 12.



Včerajšnje okužbe po občinah:

Jugovzhodna Slovenija - Novo mesto 65, Kočevje 41, Črnomelj 18, Metlika 13, Trebnje 11, Mirna Peč 7, Šentjernej ini Semič 5, Žužemberk ini Šmarješke Toplice 4, Straža in Dolenjske Toplice 3, Mirna in Šentrupert 2, Škocjan in Loški Potok 1

Posavje - Krško 37, Brežice 6, Sevnica 5, Radeče in Bistrica ob Sotli 4, Kostanjevica na Krki 1

M. K.

starejši najprej

novejši najprej Komentarji (2) 8h nazaj Oceni miha Jst mislim da bosta naslednji dve leti ključni. 2h nazaj Oceni true truic Največ" okuženih" je tam v Slo , kjer je največ spajkanih . JV Slovenija- Dolenjska ( Krka tov zdravil , Tpv...)....Tako kot tam v svetu, kjer je največji %" spajkanih" ( to ni cepivo, cepiva so bila nekoč ) Izrael, UK .....čudno zakaj ? Preglej samo prijavljene komentatorje