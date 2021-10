Zelena luč Visoki šoli Grm NM; nekateri s pomisleki o osebnih koristih

26.10.2021 | 14:15

Šolski kompleks pod Trško goro (FB)

Ljubljana/Sevno - Poslanci so na današnji seji ob obstrukciji večine poslancev opozicije s 45 glasovi za in enim proti potrdili predlog odloka o ustanovitvi samostojnega visokošolskega zavoda Visoke šole za upravljanje podeželja Grm Novo mesto. Tako se bo ta zasebni zavod preoblikoval v javnega, ustanoviteljske pravice in obveznosti pa bo izvrševala vlada.

Predlog odloka, ki ga je v obravnavo DZ predložila skupina koalicijskih poslancev, je predhodno obravnaval in potrdil odbor za izobraževanje, znanost, šport in mladino kot matično delovno telo.

Državni sekretar na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport Mitja Slavinec je povabil k ponovnemu razmisleku, na kakšen način bi lahko čim bolj racionalno zagotovili terciarno izobraževanje po celotni Sloveniji in tudi v novomeški regiji. Ministrstvo je namreč do odloka zadržano. Ob tem je spomnil na sprejeto namero o ustanovitvi javnega visokošolskega zavoda, univerze s sedežem v Novem mestu. Pismo o nameri je podpisala tudi visoka šola Grm.

"Če pride do preoblikovanja obstoječe institucije, je pomislek, kaj to pomeni za omenjeni sklep," je dejal in dodal, da je interes, da se v tistem okolju povežejo vse tamkajšnje visokošolske pobude v eno univerzo, in ne v dve in morda še kakšen samostojni zavod.

Pomisleki

Do odloka so kritični v poslanskih skupinah opozicije. Gregor Židan (SD) je opozoril, da gre pri preoblikovanju zasebnega zavoda v javnega za še eno "politično, potencialno korupcijsko lomastenje stranke SDS in njenih pajdašev v visokem šolstvu". Po njegovem mnenju je lahko konflikt interesov, da je nekdanji dekan te šole sedanji minister za kmetijstvo Jože Podgoršek.

Violeta Tomić (Levica) je spomnila, da je tudi novomeški župan Gregor Macedoni predlagal, da se sprejetje odloka zamrzne, dokler ne bo končan postopek ustanovitve univerze v Novem mestu. "No, mi smo jim prisluhnili in v Levici smo predlagali dopolnilo, da naj predmetni odlok začne veljati čez 100 let, se pravi leta 2122," je dejala in dodala, da s tem želijo zaustaviti strokovno neutemeljeno ter politično in interesno motivirano ustanavljanje javno financiranih izobraževalnih institucij.

Uzakonitev predlagane rešitve bi po mnenju Janje Sluga (nepovezani poslanci) pomenila, da bi država morala ustanavljati javno mrežo visokošolskih zavodov v vseh regijah, ne le novomeški, četudi ob zanemarljivem številu študentov in siceršnjem pomanjkanju javnega interesa. Takšne rešitve po njenem prepričanju jasno kažejo na poslovne interese in tudi ideološko poslanstvo, zato podržavljanju zasebne visoke strokovne šole nasprotujejo.

Koalicijski poslanci so v razpravi branili svoja stališča do predloga odloka. Anja Bah Žibret (SDS) je med drugim poudarila, da gre za visokošolski zavod, ki deluje na Dolenjskem in da se tudi ves čas zavzema za to, da tudi ta regija pride do samostojne javne univerze. Zavrnila je očitke opozicijskih poslancev, češ da gre pri preoblikovanju zasebnega zavoda v javnega za osebno korist.

STA; M. K.