Turistični park bi najraje gradili z oddajo stavbne pravice zasebnemu investorju

27.10.2021 | 08:40

Ivan Črnkovič se nadeja zasebnega investitorja. (foto: arhiv DL)

Kostel - V občini Kostel so se že pred časom odločili, da bodo postavili naravni turistični park, s katerim bi v občino privabili turiste, kar nekaj časa pa so iskali rešitve, kako pristopiti k naložbi. Zdaj so se odločili, da bodo park najverjetneje gradili z oddajo stavbne pravice zasebnemu investitorju, je povedal župan Ivan Črnkovič.

Projekt bo šel po besedah župana tako najverjetneje v smeri, da bo občina zasebnemu investitorju za 25 let podelila stavbno pravico na občinskih zemljiščih, kjer naj bi stal park. Zasebni investitor bi se zavezal, da bo park dejansko zgradil, po 25 letih pa bi zemljišča prišla nazaj pod upravljanje občine, ki bi tudi odkupila objekte na njej. To so po županovih besedah trenutna groba razmišljanja, kjer je podrobnosti treba še doreči.

Trenutno občina išče primerne pravne rešitve in strokovnjake za izračun finančne konstrukcije projekta, ko bo izračun izdelan in bo urejeno vse potrebno, pa bodo šli v razpis za pridobitev investitorja.

Z ureditvijo naravnega turističnega parka želijo v Kostelu narediti preboj v turizmu. Na okoli pet hektarjih zemljišča načrtujejo prostor za avtodome, šotore za glamping in hiše na drevesu. Načrtujejo tudi izgradnjo enega ali dveh kopalnih jezer, ribnika za lovljenje rib ter gostilne s teraso in recepcijo.

STA; M. K.