Telefoniranje med vožnjo: V MO Novo mesto po novem najbolj pridni

27.10.2021 | 09:30

Foto: Profimedia

Ljubljana/Novo mesto - Uporaba mobilnega telefona med vožnjo in pripetost z varnostnim pasom v ponovljenem opazovanju voznikov motornih vozil v 11 mestnih občinah razkriva delno izboljšanje, so sporočili iz Agencije za varnost prometa (AVP). Kljub temu AVP še posebej v času jesenskih počitnic opozarja: Na vsako pot, tudi na počitnice, pripeti in brez telefona.

AVP je prvo opazovanje izvedla konec januarja in ga ponovila konec avgusta. Mobilni telefon je avgusta uporabljalo 1162 voznikov oziroma dva odstotka od vseh vozil (59.141), ki so bila v štirih urah zajeta v štetje, februarja pa 1482 oziroma 2,7 odstotka od vseh vozil (55.503).

Z varnostnim pasom avgusta ni bilo pripetih 750 voznikov oziroma 1,3 odstotka, februarja pa 2174 voznikov oziroma 3,9 odstotka. Ob sicer večjem obsegu prometa so v jutranjem in popoldanskem intervalu avgusta tako zabeležili manj voznikov, ki so med vožnjo uporabljali mobilni telefon in več voznikov, ki so bili med vožnjo pripeti z varnostnim pasom.

Agencija za varnost prometa

Opazovanje so opravili 15 dni po uveljavitvi novele zakona o pravilih cestnega prometa, ki je uvedla strožje kazni za uporabo mobilnega telefona med vožnjo.

Agencija voznike motornih vozil znova naproša, naj poskrbijo za pripetost vseh potnikov v vozilu in dosledno uporabo otroških zadrževalnih sistemov.

Uporaba varnostnega pasu je predpisan in nujni sestavni del varne vožnje, saj dokazano rešuje življenja. Z močjo rok in nog bi se lahko zadržali v sedežu le pri trku s hitrostjo do sedem kilometrov na uro. Odpovedo naj se uporabi mobilnega telefona, ki je že vrsto let eden izmed večjih motilcev pozornosti v prometu. Če voznik na cesto ne gleda le pet sekund, pri hitrosti 60 kilometrov na uro "na slepo" prevozi razdaljo več kot 83 metrov. Vozniki ob uporabi mobilnega telefona tudi pogosto povzročajo zastoje v prometu.

V naselju pri vožnji s 50 kilometri na uro prevozi skoraj 70 metrov. Še večje tveganje pa je na avtocestah, kjer pri hitrosti 130 kilometrov na uro v petih sekundah prevozi več kot 180 metrov, na hitri cesti pri vožnji 100 kilometrov na uro pa prevozi 139 metrov. Po navedbah agencije gre za podobno tveganje, kot da bi takšno razdaljo prevozil z zaprtimi očmi.

Najvišji delež voznikov, ki so med vožnjo uporabljali mobilni telefon, je bil tako februarja kot avgusta ugotovljen v Celju (pet odstotkov februarja; 5,4 odstotka avgusta) in Mariboru (4,2 odstotka februarja; 3,1 odstotka avgusta). Tretja lokacija z najvišjim deležem je bila februarja Novo mesto (5,7 odstotka), avgusta pa Koper (2,5 odstotka).

Največji napredek pri neuporabi mobilnega telefona so zaznali na lokaciji Novo mesto (s 5,7 odstotka na 0,4 odstotka). Nominalno je bilo avgusta največ voznikov z mobilnim telefonom v Celju (250), Kopru (234) in Ljubljani (173), najmanj pa v Kranju (12), Novem mestu (23) in Murski Soboti (34).

Policija je sicer v letošnjem letu do 15. oktobra ugotovila 29.170 kršitev glede uporabe mobilnega telefona med vožnjo, kar predstavlja 8,9 odstotka vseh kršitev cestnoprometnih predpisov od skupaj 326.491.

Glede neuporabe varnostnega pasu pa je do 15. oktobra ugotovila 36.327 kršitev, kar predstavlja 11 odstotkov vseh kršitev cestnoprometnih predpisov od skupaj 326.491. Kar 4811 kršitev je ugotovila zaradi nepravilne uporabe otroških zadrževalnih sistemov.

STA; M. K.