Davi že nesreča motorista; ponoči pogorel avto; reševalno vozilo povozilo dve srni

27.10.2021 | 07:00

Včerajšnja nesreča na cesti Velike Dole - Log pri Žužemberku (foto: PGD Trebnje)

Danes ob 5.50 sta na Straški cesti v Novem mestu trčila motorist in osebno vozilo. Reševalci NMP Novo mesto so poškodovanega motorista oskrbeli na kraju in prepeljali v SB Novo mesto. Gasilci GRC Novo mesto so pregledali in zavarovali kraj dogodka.

Včeraj ob 17.09 je na cesti Velike Dole - Log pri Žužemberku, občina Trebnje osebno vozilo zapeljalo iz cestišča, se prevrnilo in obstalo na strehi. Gasilci PGD Trebnje so zavarovali kraj nesreče, vozilo postavili na kolesa, odklopili akumulator ter posuli iztekle motorne tekočine. Poškodovanih v nesreči ni bilo.

Ob 15.09 sta na Cesti krških žrtev v Krškem trčili osebni vozili. Pri tem se nihče od udeležencev ni poškodoval. Gasilci PGE Krško so ustrezno zavarovali kraj dogodka, na vozilih odklopili bateriji, do izteka motornih tekočin pa ni prišlo.

Pomoč helikopterja

Ob 13.29 je posredoval helikopter Slovenske vojske z dežurno ekipo HNMP na Brniku v Kočevju, od koder je odpeljal obolelo osebo v UKC Ljubljana.

Reševalno vozilo povozilo dve srni

Ob 18.08 je reševalno vozilo povozilo dve srni na cesti v Goriči vasi v občini Ribnica. Posredovali so gasilci PGD Ribnica, ki so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator na vozilu ter posuli in počistili razlite motorne tekočine na cestišču.

Ponoči pogorel avto

Ob 1.29 je v Naselju heroja Maroka v Sevnici, gorelo osebno vozilo. Gasilci PGD Sevnica so zavarovali kraj dogodka, požar na vozilu pogasili in odklopili akumulator. Požar je avtomobil uničil.

Dimniški požar

Sinoči ob 19.10 so na Zajčjem Vrhu pri Stopičah, občina Novo mesto, gorele saje v dimniku stanovanjske hiše. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Dolž so pogasili požar, prezračili prostore, očistili dimnik ter opravili pregled s termovizijsko kamero.

Motena bo dobava vode

Komunala Brežice obvešča uporabnike iz naselja Brezina, da bo danes, predvidoma med 8. in 12. uro, motena dobava pitne vode, zaradi nujnih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes:

-od 8:00 do 10:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RUČETNA VAS, na izvodu VIKENDI SKS;

-od 11:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ČISTIL. NAPRAVA ČRNOMELJ.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP NOVA GORA PRI DRAŠIČIH 2001, izvod v hrib ravno.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

-od 8:00 do 11:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MRŠEČA VAS;

-od 8:00 do 10:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SLATENSKA GORA;

-od 11:00 do 14:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GORIŠKA VAS PRI ŠKOCJANU;

-od 11:00 do 13:00 pa odjemalcem, oskrbovanim iz TP GRADENJE-VINJI VRH.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8:00 do 12:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP TRNJE, na izvodu OMARICA PRI TP.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško mesto na območju TP Šutna, nizkonapetostno omrežje – Proti trgovini Podbočje, Pod TP in Dolu, hiša pod TP, predvidoma med 8:00 in 14:00 uro; na področju Bistrica ob Sotli z okolico (nadzorništvo Bistrica ob Sotli) pa na območjuTP Gregovci vas, predvidoma med 8:00 in 12:00 uro.

M. K.