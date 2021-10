Krka ostaja neporažena

27.10.2021 | 07:55

Foto: KK Krka

Novo mesto - S tekmo v Novem mestu se je začelo 5. kolo v Ligi Nova KBM. Domača Krka je gostila igralce ECE Triglava, s katerimi ni imela velikih težav in Dolenjci so večino dela opravili že v prvem polčasu, v katerem so dosegli kar 50 točk, na koncu pa suvereno slavili in tako v letošnji sezoni ostali še neporaženi.

Rezultat sinočnje tekme je bil 83:66 (29:18, 50:31, 66:46).

* Dvorana Leon Štukelj, gledalcev 150, sodniki: Rener (Koper), Savić (Ljubljana), Kuzmin (Kozina).

* Krka: French 3 (1:1), Gibbs 6 (2:2), Stipčević 14 (3:5), Stavrov 2 (2:2), Medved 2, Kosi 8, Stipaničev 4, Škedelj 11 (1:1), Lapornik 6, Macura 4, Klobučar 3.

* ECE Triglav: Hrovat 4, Urbiha 16 (2:3), Praljak 15 (3:3), Maček 13 (2:4), Milašinović 10, Smrekar 8 (4:6).

* Prosti meti: Krka 9:11, ECE Triglav 11:16.

* Met za tri točke: Krka 8:19 (Stipčević 3, Škedelj 2, Lapornik 2, Klobučar), ECE Triglav 7:21 (Urbiha 2, Praljak 2, Milašinović 2, Maček).

* Osebne napake: Krka 22, ECE Triglav 15.

* Pet osebnih: Maček (39.).

Košarkarji Krke so pričakovano vpisali četrto zmago v ligi Nova KBM in ohranili popoln izkupiček na startu nove sezone.

Kranjčani so v tekmo krenili po zmagi v gorenjskem derbiju proti Šenčurju, Novomeščani pa po zgodovinsko visokem porazu na gostovanju pri Partizanu.

Vprašanje zmagovalca ni bilo odprto; Krka je hitro zagospodarila na parketu in vseh štirideset minut držala vse vajeti igre v svojih rokah. Domači strateg Damjan Damjanović je v igro poslal vseh dvanajst igralcev in prav vsi so se vpisali med strelce.

Hasahn French je zbral 23 točk in deset skokov (met 11:12, indeks 33), Rok Stipčević pa je dvojnega dvojčka sestavil iz 12 podaj in 14 točk (trojke 3:5). Pri Triglavu je nastopilo le sedem igralcev; Lovro Urbiha je zbral 16 točk in sedem skokov, Jan Maček pa je dodal 15 točk.

Krka bo naslednji teden odigrala dve tekmi v ligi Nova KBM. V torek, 2. novembra, zaostalo 4. kroga proti prav tako neporaženemu Podčetrtku in v petek, 5. novembra, doma z Nutrispointom Ilirijo.

STA; M. K.