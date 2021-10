Ljubezen po domače - bo nasmejani Ribničan Mitja našel »ta pravo«?

27.10.2021 | 14:30

Enainštiridesetletni Ribničan Mitja Rus upa, da mu življenje na pot prinese kako simpatično dekle.

Za Mitjo so se v šovu potegovala štiri dekleta (od leve proti desni): Sonja Plešnar, Nataša Masten, Nina Grilj Zabret in Vesna Volk. Kateri bo uspelo?

Mitja je optimist, sodelovanje v oddaji mu je bila zanimiva izkušnja.

Ribnica - Saj ni res, pa je, si pravi 41-letni Mitja Rus iz Ribnice, eden od junakov letošnje, že pete sezone šova Ljubezen po domače, v kateri išče simpatijo, morda celo ljubezen. Čeprav je zgovoren, sproščen in svobodnega duha, si ni nikoli mislil, da bi sodeloval v taki oddaji, da bi na tak način spoznaval dekleta.

A nagovoril ga je prijatelj in Mitja je držal besedo ter se podal v novo dogodivščino. Za njegovo srce in pozornost se v šovu potegujejo tri ženske: nenavadna Sonja, samozavestna Nataša in umirjena Vesna. Nina se je že poslovila. Kako se bo izteklo, seveda pred zaključkom oddaje ne smemo povedati. Smo pa z Mitjo v klepetu izvedeli marsikaj zanimivega o njem, njegovih željah in pogledih na svet.

V šov je šel malo za šalo, malo zares. Pravi, da mu ni žal, saj je vsaka izkušnja dobra, iz vsega se človek nekaj nauči. »Če pa najdem pravo, še toliko bolje!«

Je pa bilo snemanje, ki se je dogajalo pred letom dni, naporno, pove. Veliko se je dogajalo, malo je bilo tudi treme, a ni bilo prehudo. Pri tem so Mitji pomagale tudi izkušnje iz pouličnega teatra, v katerem je nekoč nastopal. A šova zdaj vseeno kar ne more spremljati po televiziji.

»Težko se gledam. Pa saj mi moji bližnji povedo in komentirajo, kaj se dogaja,« se nasmeje sogovornik in doda, da je okolica dobro sprejela njegovo nastopanje v oddaji.

Več o 41-letnem Ribničanu, ki se je zgodaj osamosvojil in v življenju je počel že mnogo stvari, pri 26-ih pa je začel graditi svojo hišo, v kateri živi in kjer je tudi potekalo snemanje šova, več o njegovih hobijih ter ciljih v življenju, kaj si o sodelovanju v oddaji misli njegova družina in okolica, pa si preberite v jutrišnjem novem Dolenjskem listu.

L. Markelj, foto: POP TV