FOTO: Odprli enega najsodobnejših Mercatorjevih supermarketov

27.10.2021 | 11:15

Fotografije: G. S.; Občina Ivančna Gorica

Ivančna Gorica

- Župan Dušan Strnad se je udeležil slovesnega odprtja prenovljenega Mercatorjevega supermarketa v Ivančni Gorici, ki je, kot sporočajo iz občine, prineslo številne novosti in izboljšave.



Spremenjena je že lokacija vhoda in celotna nakupovalna pot. Ob vstopu kupca pozdravi urejen in bogatejše založen oddelek sadja in zelenjave, v celoti je prenovljena pekarna s samopostrežno linijo ponudbe kruha in ostalega pekovskega peciva, sodobnejši so tudi oddelki toploteke, delikatese in založene mesnice. Zamenjani so blagajniški pulti, kupcem pa so kot novost na voljo tudi hitre samopostrežne blagajne.

Urban Plestenjak, direktor sektorja maloprodaja veliki formati, je ob odprtju povedal, da letos mineva že 17 let odkar je v Ivančni Gorici zrastel sodobni trgovski center Mercator: »Takrat je bil to eden najbolj modernih centrov, danes pa z velikimi ponosom lahko napovem, da smo prenovili enega najboljših supermarketov, ki bo prav v tem okolju, daleč naokoli, eden od naših najboljših in najsodobnejših.« O načrtih prenov Mercatorjevih trgovin po vsej Sloveniji pa je spregovoril predsednik uprave Mercator Tomislav Cizmič.

Čestitke v imenu Občine Ivančna Gorica je upravi in celotni Mercatorjevi ekipi zaposlenih v Ivančni Gorici izrekel župan Dušan Strnad, ki je povedal: »Mnogo kupcev se nas je že zvrstilo v njej in verjamem, da bo ob prenovi obisk in zadovoljstvo kupcev in zaposlenih še večje. Občina Ivančna Gorica je ena izmed najbolj razvitih slovenskih občin in tudi takšne investicije v občini prispevajo k temu, da se še bolj dviga kvaliteta življenja in bivanja v naši občini.«

Ob odprtju sta vodja ožjega maloprodajnega območja Borut Sašek in poslovodja supermarketa Ivančna Gorica Veronika Pucihar Prostovoljnemu gasilskemu društvu Ivančna Gorica za pomoč v času prenove predala donacijo v vrednosti tisoč evrov.

M. K.

Galerija