Nova osnovna šola bo pri Štefanu

27.10.2021 | 13:40

Vizualizacija telovadnice v Velikem Gabru (Misel d.o.o.)

Trebnje - Drugo osnovno šolo, s katero bi razbremenili prostorsko stisko na šoli v Trebnjem, načrtujejo zgraditi pri naselju Štefan – Ponavljajo razpis za izbiro izvajalca za dograditev podružnične šole v Dolenji Nemški vasi – DROT rebalansa ni podprl

Trebanjski občinski svet se je na zadnji seji strinjal z odkupom zemljišč pri naselju Štefan, kjer občina predvideva zgraditi še eno osnovno šolo, s katero bodo razbremenili prostorsko stisko na šoli v Trebnjem.

Da v Trebnjem nujno potrebujejo drugo osnovno šolo, nekateri opozarjajo že dolgo časa. Tako kot prejšnje leto imajo štirje oddelki četrtega razreda pouk v prostorih Centra za izobraževanje in kulturo, en oddelek pa v nekdanjem hišniškem stanovanju ob telovadnici šole. Pred dvema letoma je bila narejena prostorska analiza za umestitev druge osnovne šole, na občinskem svetu je bilo predstavljenih pet potencialnih lokacij, ki jih je kasneje preverila posebna komisija za koordinacijo reševanja prostorske problematike šolstva v občini.

Ocenili so, da bi bilo najprimerneje še eno osnovno šolo s telovadnico zgraditi ob naselju Štefan. Kot je pojasnil župan Alojzij Kastelic, je podpisal predpogodbo za odkup 3,6 hektarja velikega zemljišča, za katerega bo občina odštela okoli 730.000 evrov. »To je velikanski premik in ga štejem za največji uspeh tega mandata,« je po seji za naš časopis povedal župan, ki ga veseli, da je občinski svet z drugim letošnjim rebalansom proračuna tudi potrdil odkup zemljišča. Svetnico Mateja Povhe (DROT) je v razpravi predlagala, da se določi terminski načrt aktivnosti. »Če bo šlo s tako hitrostjo naprej kot do zdaj, bomo do nove osnovne šole prišli šele čez 15 let,« je bila pikra.

PONAVLJAJO RAZPISA

Vršilka dolžnosti direktorice občinske uprave mag. Irena Starič je pojasnila, da je bila druga sprememba in dopolnitev proračuna potrebna tudi zaradi novih dejstev, ki so se pojavila. Po njenih besedah prihodki ostajajo skorajda nespremenjeni, za okoli 2,1 milijona evrov pa bo več odhodkov. Ti se najbolj povečujejo pri projektu razširitve podružnične šole v Dolenji Nemški vasi. Občina je septembra objavila razpis za izbiro izvajalca, a kot je dejala Staričeva, so vse prejete ponudbe zaradi trenutnih razmer v gradbeništvu »bistveno presegale zagotovljena sredstva v proračunu«. Najugodnejša je bila za več kot milijon evrov višja od predvidene ocenjene vrednosti naložbe, zato so razpis ponovili.

Več denarja v proračunu zagotavljajo tudi za obnovo stavbe Centra za izobraževanje in kulturo Trebnje. Na prvem razpisu za izbiro izvajalca so prejeli le eno ponudbo, a še ta je bila predraga, zato razpis ponavljajo. Z rebalansom so predvideli tudi denar za stanovanjsko sosesko Dobrava. Povhetovo je zanimalo, zakaj se občina ob koncu leta loteva te investicije. Župan je pojasnil, da je tam kamnit teren, čez zimo pa so po njegovih besedah gradbena dela z mehanizacijo nekoliko cenejša. »S tem bi tudi omogočili, da se stvar še hitreje realizira,« je dodal Kastelic.

Skupina svetnikov s prvopodpisanim Blažem Ovnikom (SLS) je na seji vložila amandma. Na račun zmanjšanja nekaterih postavk so med drugim predlagali, da se z rebalansom 10.000 evrov nameni za nakup toplotne črpalke za ogrevanje z zalogovnikom v PGD Šentlovrenc, 25.000 evrov več za delovanje Rokometnega kluba Trimo Trebnje, 10.000 evrov več pa za Nogometni klub Trebnje, v proračun se uvede nova postavka v višini nekaj manj kot 76.000 evrov za vpis OŠO omrežij v GURS, in kot že zapisano, 730.000 evrov se zagotovi za odkup zemljišča za še eno osnovno šolo.

ZAKAJ TAKŠNA RAZLIKA

Vinka Ribiča (SD) je v razpravi zanimalo, zakaj občina letos ne bo uredila dodatnih parkirišč pri trebanjski osnovni šoli. Janko Zakrajšek, vodja oddelka za okolje, prostor in infrastrukturo na občini, je pojasnil, da niso želeli narediti nekaj na hitro, ampak bi radi parkirišče uredili, »kot se šika«. Ribič je tudi izpostavil odkup zemljišča od Kmetijske zadruge Trebnje - Krka, občina bo za kvadratni meter odštela 110 evrov. Nedaleč stran pa od drugega lastnika prav tako za potrebe šole odkupuje parcelo po trideset evrov na kvadratni meter. »Zakaj takšna razlika,« je spraševal. Kastelic je pojasnil, da nujno potrebujejo del zemljišča KZ Trebnje - Krka, da bodo lahko zgradili novo telovadnico v Velikem Gabru, v kateri bo mogoče igrati tudi rokomet. Dodal je še, da se je pogajal za nižjo ceno, a upravni odbor zadruge na nižjo ceno ni pristal. Direktor KZ Trebnje - Krka Stanko Tomšič je za Dolenjski list poudaril, da nekaj 100 kvadratnih metrov zemljišča, po katerem je občina izrazila interes, sami ne bi prodajali, saj ga uporabljajo za svoje potrebe. »Tam skladiščimo material, ki ga bomo morali zdaj prestaviti nekam drugam in se drugače organizirati. Mislim, da cena ni previsoka, predstavljajte si sami, da nekdo izrazi željo pa nakupu vašega dvorišča. Da gremo v to, je bilo treba prepričati naš upravni odbor,« je povedal Tomšič.

DROT REBALANSA NI PODPRL

Rebalans proračuna je bil potrjen brez glasu proti, a o njem niso glasovali svetniki DROT. Kot je za naš časopis navedla vodja te svetniške skupine Mateja Povhe, ga niso podprli, ker so se črtala sredstva za gradnjo dodatnih parkirišč pri osnovni šoli, zaradi nejasnosti pri zadolžitvi občine v višini treh milijonov evrov, prav tako jim je nerazumljivo, da se dva meseca pred iztekom proračunskega leta povečujejo odhodki za 23,7 odstotka za nove projekte, izpostavljajo tudi, da občina negospodarno ravna pri nakupih nepremičnin in se prekomerno ukvarja s politiko prometa z nepremičninami. »Kot prvo je po zakonu prepovedano kupovanje nepremičnega premoženja na zalogo. Občina v obrazložitvi zelo ohlapno opredeli namen odkupa ali pa te informacije niti ne poda in jo moramo izsiliti na seji neposredno. Pri nakupih tudi ne ovrednoti koristi, ki jih investicija prinaša, niti ne navede potrebnih stroškov nadaljnjih investicijskih vlaganj v zgradbe. Kupuje se vse povprek z argumenti, da je vse strateškega pomena in razvojni potencial, potem pa ni vizije upravljanja teh nepremičnin,« meni Povhetova.

Župan ji je odgovoril, da je ob njegovem prihodu občina imela zelo malo lastnih površin za gradnjo kakšnih investicij. Danes je drugače, je poudaril. Po njegovih besedah je lastništvo temelj nadaljnjega razvoja občine.

Rok Nose