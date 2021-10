Prejšnji torek čez 2000, včeraj čez 3000 okuženih

27.10.2021 | 12:40

Bolnišnice se polnijo. (foto: Bobo)

Včeraj so v Sloveniji opravili 8308 PCR testov in zaznali 3166 pozitivnih primerov. To je drugi najslabši rezultat od začetka beleženja pozitivnih testov. Več kot 3000 okužb so v Sloveniji do zdaj potrdili le še 5. januarja, ko so jih zabeležili 3428.

Delež okuženih je bil tudi tokrat visok, znašal je 38,1 odstotka. Za primerjavo poglejmo prejšnji torek. Takrat so 'ujeli' 2152 pozitivnih, delež je bil 29,2 odstoten.

V bolnišnicah je hospitaliziranj že 526 covidnih bolnikov, 16 več kot dan prej, od tega jih je 133 na oddelkih intenzivne nege. Umrlo je 9 bolnikov.

Število aktivnih primerov v državi po podatkih NIJZ zdaj znaša 22.188 in je v primerjavi z dnem prej naraslo za 1936.

Sedemdnevno povprečje potrjenih primerov se je dvignilo na 1954, kar je 144 več kot dan prej. Štirinajstdnevno povprečje potrjenih okužb na 100.000 prebivalcev je 1051 oziroma 92 več kot dan prej.

Z enim odmerkom cepiva proti covidu-19 je po podatkih NIJZ cepljenih 1.184.963 ljudi ali 56 odstotkov vseh prebivalcev, z vsemi odmerki pa 1.114.500 oz. 53 odstotkov prebivalcev.

Razmere so očitno podobne v soseščini. V Avstriji so zabeležili 4261 pozitivnih, na Hrvaškem 4571, okužbe pa so v porastu povsod v vzhodni ter srednji Evropi in na Balkanu.

REGIJA

V SB Novo mesto imajo 38 covidnih bolnikov (včeraj 35), od tega deset na intenzivni terapiji. Pet novih pacientov so sprejeli, enega odpustili, eden je žal umrl.

V SB Brežice so sprejeli še enega bolnika in jih imajo danes 13.



Včerajšnje okužbe po občinah:

Jugovzhodna Slovenija - Kočevje 54, Novo mesto 41, Ribnica 27, Trebnje 24, Šentjernej 19, Črnomelj 12, Semič 11, Žužemberk 10, Metlika 8, Šmarješke Toplice 7, Straža in Škocjan 5, Dolenjske Toplice in Mokronog Trebelno 4, Mirna Peč in Sodražica 3

Posavje - Brežice 60, Krško 42, Sevnica 25, Radeče 13, Bistrica ob Sotli in Kostanjevica na Krki 2

M. K.