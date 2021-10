Na dvorišču kradla in grozila lastniku

27.10.2021 | 12:10

Tri so včeraj vklenili ... (simbolna slika; Bobo)

Včeraj okoli 14.30 so bili policisti obveščeni, da naj bi v Tržišču neznanca z dvorišča stanovanjske hiše kradla predmete in grozila lastniku. Sevniški policisti so takoj odšli na kraj in izsledili ter prijeli 54-letnega moškega in 51-letno žensko z območja Trebnjega. Zaradi neupoštevanja opozoril in ukazov so zoper oba uporabili prisilna sredstva, ju obvladali in odpeljali v prostore za pridržanje. Zasegli so jima ukradene predmete, avtomobil in predmete, s katerimi sta grozila oškodovancu. Zoper oba bodo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo.

Vlomili v lokal

V Brežicah je v minuli noči nekdo skozi okno vlomil v gostinski lokal. Okoliščine policisti še preiskujejo.

Pridržali moškega, ki je razgrajal in grozil

Trebanjske policiste so okoli 18. ure poklicali na pomoč iz okolice Trebnjega, kjer naj bi moški razgrajal na dvorišču stanovanjske hiše. 45-letni kršitelj se tudi po prihodu policistov ni pomiril, zato so uporabili prisilna sredstva, ga obvladali in pridržali. Zaradi kršitev javnega reda in miru mu bodo izdali plačilni nalog.

Migranti, sami Afganistanci

Policisti so na območju Žuničev, Preloke in Učakovcev (PP Črnomelj) izsledili in prijeli 25 državljanov Afganistana.

M. K.