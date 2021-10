Vložena interpelacija zoper Vizjaka, ta se je veseli

27.10.2021 | 17:45

Andrej Vizjak je prepričan, da bo interpelacija priložnost, da pojasni dogajanje v Termah Čatež v času, ko je bil gospodarski minister. (foto: STA)

Poslanske skupine LMŠ, SD, Levica, SAB in NeP so danes vložile interpelacijo zoper ministra za okolje in prostor Andreja Vizjaka. O tem so razmišljale že, ko je poleti na referendumu padla v vodo novela zakona o vodah, kapljo čez rob pa je pomenilo nedavno razkritje posnetka domnevnega Vizjakovega pogovora s podjetnikom Bojanom Petanom.

Kot je na današnji novinarski konferenci ob vložitvi interpelacije v DZ izpostavil Brane Golubović (LMŠ), bi moral biti Vizjak "varuh okolja, narave, javnega interesa", a "tega enostavno ne zna, mogoče niti ne razume", namesto tega je "varuh parcialnih interesov".

Prvi očitek Vizjaku je po Golubovićevih besedah nezakonito in netransparentno delovanje v škodo države, s tem ko je prvemu možu DZS Petanu pred 14 leti v vojni za prevlado v Termah Čatež predlagal, kako se izogniti plačilu davka. Sporna je tudi njegova odobritev povečanja črpanja termalne vode v Termah Čatež v aktualnem mandatu, je dodal.

Vizjaku je pripisal še neposredno odgovornost za sprejem okolju škodljive novele zakona o vodah, ki da je bila v nasprotju z ustavo, mednarodnimi konvencijami, zakonom o varstvu okolja; načrtno omejevanje možnosti stroke in nevladnih organizacij pri pripravi zakonodaje, denimo gradbene in okoljske; ter favoriziranje "dobičkarskih parcialnih interesov na račun javnega interesa". Ob pripravi novele zakona o vodah naj bi namreč imel v mislih parcialne interese posameznikov, ki bi lahko kupili priobalna zemljišča in tam gradili.

Soniboj Knežak (SD) je opozoril, da v času hudih podnebnih sprememb, s katerimi se ukvarja ves svet, oseba, ki se je v Sloveniji to najbolj tiče, "napada vire čiste pitne vode ter svetuje, kako se izogibati plačilu davkom in družbeni odgovornosti". Po njegovih besedah je povsem jasno, da Vizjak ne more biti minister, "ker je v bistvu sam največja grožnja boju proti podnebnim spremembam, zeleni prehod pa razume bolj kot priložnost za osebno okoriščanje". Kritičen je bil še, ker se zdi Vizjaku "glupo plačevati davke", hkrati pa sam plačo prejema "iz teh istih davkov".

Da Vizjak ne more biti več minister, je prepričana tudi Nataša Sukič (Levica). Je namreč proti okolju, dela v korist kapitala, je brez integritete, saj tudi po "plebiscitarni zavrnitvi" novele zakona o vodah na referendumu ni odstopil, ob tem pa je še dvoličen, saj v Evropi govori eno, doma pa dela drugo, je nanizala. Na podnebni konferenci COP26 v Glasgowu bo govoril o zmanjševanju izpustov toplogrednih plinov, doma pa je prav zdaj znova "povozil" opozicijski predlog novele zakona o rudarstvu, ki bi prepovedala t. i. fracking v Petišovcih, je dodala.

Andrej Rajh (SAB) se je strinjal, da so nezaupnico Vizjaku na referendumu o noveli zakona o vodah izrekli že državljani. Kot je dejal, je vladi na eni strani "glupo plačevanje davkov", na drugi strani pa ji je "rekorden javnofinančni primanjkljaj kul". Zato mora opozicija v DZ pokazati, da ministri te vlade ne uživajo več legitimnosti in zaupanja, je sklenil.

Vedenje vlade skrbi tudi Jurija Lepa (NeP), ki se je ob vložitvi interpelacije zoper Vizjaka osredotočil predvsem na zadnjo afero ob razkritju posnetka. Glede na to, da člani nadzornih svetov v državnih podjetjih, tudi v Termah Čatež, za svoje delo odgovarjajo s svojim premoženjem in kazensko, politika nanje ne sme vplivati, je poudaril. "Zmotilo nas je, da je želela politika oz. minister Vizjak vplivati preko nadzornega sveta. Vlada je zdaj 'ista' kot tedaj in tako lahko razmišljamo, da se to dogaja tudi danes," je posvaril.

Vizjak o interpelaciji: Gre za politični boj

Gre za nadaljevanje političnega boja opozicije zoper moje delo in delo te vlade, je vloženo interpelacijo v izjavi za medije komentiral minister za okolje in prostor Andrej Vizjak. Interpelacija bo priložnost, da pojasni dogajanje v Termah Čatež v času, ko je bil gospodarski minister, je prepričan.

Po Vizjakovih besedah interpelacija zoper njega prihaja "v razmeroma zoprnih časih". Izpostavil je naraščanje števila okuženih s covidom-19, polnjenje bolnišničnih postelj, njega osebno pa čakajo podnebna pogajanja v škotskem Glasgowu, kjer bo Slovenija kot predsedujoča Svetu EU igrala pomembno vlogo. Kljub temu "se moramo ukvarjati s temi domačimi političnimi prepiri", je dejal.

Interpelacije se veseli, je dejal. "Lahko bom jasno pojasnil očitke zoper zadnja razkritja te lepljenke," se je dotaknil enega glavnih očitkov interpelacije. Po navedbah opozicije namreč kapljo čez rob pomeni nedavno razkritje posnetka domnevnega Vizjakovega pogovora s podjetnikom Bojanom Petanom v zvezi s Termami Čatež.

"Vseskozi sem se zavzemal za prosperiteto državne lastnine v gospodarstvu, ki so jo nekateri namenoma izčrpavali. Tudi v tem primeru je bilo tako. Šlo je za izčrpavanje podjetja, kar sem hotel kot minister takrat preprečiti. Če ne bi posredoval, bi mi verjetno očitali, da sem ravnal malomarno in nisem naredil dolžnega ravnanja," je dejal.

V okviru interpelacije namerava tako "zelo podrobno" pojasniti poslovne poteze Bojana Petana in z njim povezanih oseb v Termah Čatež. Zaradi tega početja se je zelo zmanjšala vrednost državnega premoženja, davkoplačevalci pa so morali sanirati Petanove dolgove v drugih sistemih, denimo DZS, je dejal.

"Zavzemal sem se za državno lastnino, za davkoplačevalce. Če bi bilo tako, kot je bil takrat načrt države, danes ne bi imeli takega razsula, kot ga imamo," je zatrdil. Petan je za konsolidacijo svojega lastništva uporabil denar Term Čatež in s tem tudi davkoplačevalcev, krepko zadolžil podjetje in naredil veliko škodo. "To je tisto, kar je v tem primeru glupo," je poudaril Vizjak.

Da bo Petan kdaj lastnik deleža Kada v termah, mu Vizjak po lastnih zagotovilih ni nikoli obljubil. Glede sodelovanja nadzornega sveta pa je poudaril, da v primeru, da gre razvoj v smeri koristi za družbo, ne vidi razloga, zakaj ne bi bili kooperativni.

V zvezi z referendumom o vodah, ki je tudi med očitki opozicije, je poudaril, da ga spoštuje, čeprav še naprej verjame, da je bil zakon o vodah dober in da so nasprotniki "zlorabili in ugrabili to temo za politične cilje". Sicer pa bo interpelacijo podrobno preučil in odgovoril nanjo v predpisanih rokih odgovoril.

"Upam, da bodo na koncu šteli argumenti, da bom skozi odgovor na interpelacijo pojasnil, da gre za celo vrsto konstruktov zoper mene in delovanje te vlade. Gre za političen boj, za politično orodje zoper ministre in te vlado. Vidimo, da interpelacije vlagajo kot po tekočem traku. Verjamem, da bodo argumenti prepričali večino poslank in poslancev," je še dejal.

STA; M. K.