Storitev Sopotniki nadgradili s popusti lokalnih podjetnikov

28.10.2021 | 08:15

Storitev brezplačnih prevozov za starejše je v Kočevju zaživela nad vsemi pričakovanji in eno vozilo je bilo tako premalo za opravljanje vseh potrebnih prevozov, zato je občina Kočevje kmalu (julija 2019) zagotovila še dodatno.

S tem prvim avtomobilom pa so storitev začeli leto prej. (fotografiji: arhiv DL)

Kočevje - Zavod Sopotniki, ki starejšim nudi prevoze po nujnih in tudi manj nujnih opravkih, je v Kočevju nadgradil svojo storitev. Na pomoč so priskočili lokalni podjetniki, ki starejšim ob uporabi storitev Sopotniki nudijo popust pri svojih storitvah in izdelkih.

S projektom, ki so ga poimenovali Ugodnosti za starejše s Sopotniki, želijo starejšim poleg brezplačnega prevoza tudi izboljšati dostop do določenih storitev in izdelkov.

V projekt so povabili lokalna podjetja, ki ponujajo izdelke in storitve, ki jih starejši že zdaj kupujejo in koristjo. Starejšim tako nudijo ugodnosti v obliki popustov za različne storitve in izdelke. Med drugim gre za okulistične in zobozdravstvene storitve, kozmetiko, cvetličarske storitve in podobno.

Starejši ob prevozu s Sopotniki prejmejo poseben kuponček, s katerim lahko koristijo ugodnost.

"Sopotniki v tem sodelovanju vidimo nekaj, kar prinaša veliko dobrega vsem vključenim, na prvem mestu so seveda starejši. Nadalje sodelovanje podjetnikom prinaša veliko zadovoljstva, ker lahko naredijo nekaj dobrega za starejše, obenem pa jim prinaša dodatno promocijo na področju družbene odgovornosti in možnost za nove stranke," pravijo v Zavodu Sopotniki.

STA; M. K.