Tovornjak s 40 prašiči v jarek in potok

28.10.2021 | 07:00

Neznanci so v dveh etažah parkirne hiše v Novem mestu izpraznili štiri gasilne aparate na prah. (foto: vymaps.com)

Davi ob 3.59 je v bližini naselja Zavratec, občina Sevnica, voznik s tovornim vozilom, natovorjenim z okoli 40 prašiči, zdrsnil s ceste v obcestni jarek in z delom vozila obstal v potoku. Posredovali so gasilci PGD Sevnica. Zavarovali so kraj dogodka, poskrbeli za ustrezno razsvetljavo, vozilo s tehničnim posegom izvlekli na cestišče in z vpojnimi sredstvi posuli po cestišču iztekle motorne tekočine.

Voznik in živali niso utrpeli poškodb.

Alarm v parkirni hiši

Včeraj ob 18.03 se je v parkirni hiši na Ljubljanski cesti v Novem mestu zaradi dima sprožil požarni alarm. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Kamence so pregledali objekt in ugotovili, da so neznanci v dveh etažah parkirne hiše izpraznili štiri gasilne aparate na prah.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo danes od 7:30 do 16:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP TREBANJSKI VRH in TP KRIŠKA REBER.

Nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo:

- od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BIOPLIN LOKVE, TP KZ LOKVE;

- od 11:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP STRAŽNJI VRH na izvodu Desno.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GORENJA VAS 1971;

- od 8:00 do 12:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP HRASTJE;

- od 8:00 do 11:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VRBOVCE;

- od 11:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ZAPUŽE.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 8:00 do 13:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MAKUTE, izvod 2. NAD TP DESNO.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije predvidoma med 10:00 in 12:00 na območju TP Kal, nizkonapetostno omrežje – Cerkev.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško mesto na območju TP Rimš, Mikote, Zaloke Rimš, Straža Rimš in Zaloke - AC med 9. in 10.30 uro.

M. K.