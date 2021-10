Pogreb drag tudi zaradi 24-urne dežurne službe, a ta je obvezna

28.10.2021 | 14:00

Rok Blatnik, direktor zasebnega družinskega pogrebnega podjetja Pogrebne in pokopališke storitve Blatnik d.o.o. iz Hrastulj pri Škocjanu, meni, da so nekateri prevozi pokojnikov nepotrebni in le dražijo pogreb. A gospodarsko ministrstvo mu ne pritrjuje. (foto: L. M.)

Škocjan/Novo mesto/Brežice - Pogreb je običajno povezan z velikimi stroški za svojce, saj je v zadnjih letih za marsikoga postal priložnost za zaslužek.

Da so nekateri stroški nepotrebni na račun t.i. 24-urne dežurne službe, ki je obvezna občinska gospodarska javna služba in jo določa Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti, opozarja Rok Blatnik, direktor zasebnega družinskega pogrebnega podjetja Pogrebne in pokopališke storitve Blatnik d.o.o. iz Hrastulj pri Škocjanu.

Vsaka občina mora sicer po novi zakonodaji zagotavljati 24-urno dežurno službo za vsakega, ki umre na njenem območju, ne glede na to, ali je občan ali ne, prav tako neodvisno od kraja smrti: ali gre za smrt na domu, v bolnišnici, na cesti (prometna nesreča …) Zato je izbrala izvajalca.

A vsak prvi prevoz pokojnika po mnenju Blatnika ni 24-urna dežurna služba – le če gre za prevoz od kraja smrti do hladilnih prostorov izvajalca javne službe ali zdravstvenega zavoda zaradi obdukcije pokojnika, odvzema organov oziroma drugih postopkov na pokojniku in nato do hladilnih prostorov izvajalca javne službe, vključno z uporabo le-teh.

OD 148 EVROV NAPREJ

Zato meni, do pogosto prihaja do nesmiselnih prevozov pokojnikov in posledično do nepotrebnih velikih stroškov za svojce zlasti tam, kjer ta prvi prevoz pokojnika opravljajo javna komunalna podjetja, pravi Blatnik, ki je tudi sam izbran za izvajanje te službe v občinah Škocjan in Šmarješke Toplice.

Novomeška komunala npr. to službo v občinah Novo mesto in Šentjernej, kjer je bila izbrana za dežurno službo, zaračuna 148,92 evra, trebanjska komunala 200,28 evra, brežiška 223,25 evra, sevniška menda 280 evrov, Blatnik v škocjanski občini 166,94 evra, v šmarješki 175,15 evra, itd., skratka vsak izvajalec drugače.

ZAKAJ POKOJNIKA VOZITI V SREBRNIČE IN SPET NAZAJ?

Nesmisle ponazori s primer iz prakse, tu je eden:

»Pokojnika iz domače hiše v Grobljah v šentjernejski občini, kjer je za izvajanje 24-urne dežurne službe izbrana novomeška Komunala, ta po uradni ugotovitvi smrti odpelje v svoje hladilne prostore v Srebrniče, čeprav ni potrebna obdukcija, itd. Svojci, ki nas takoj pokličejo in izberejo za izvedbo pokopa, ne razumejo, zakaj mi ne pridemo po pokojnika in uredimo vse za pogreb, ampak ga npr. že v eni uri vozimo nazaj iz Novega mesta,« pripoveduje Blatnik.

Da Blatnik napačno razlaga zakonodajo in da je vsak prvi prevoz pokojnika 24-urna dežurna služba, brez katere ne gre, pa razlagajo v Komunalah Novo mesto in Brežice, pa tudi na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo. A praksa po Sloveniji je različna, zakaj tako?



tekst in foto: L. Markelj