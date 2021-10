FOTO: Trebanjska knjižnica devetdeset let obeležila z izdajo zbornika

28.10.2021 | 11:00

Direktorica trebanjske knjižnice Andreja Pleničar in Mojster Pavle

Andrej Rozman Roza

Trebanjski župan Alojzij Kastelic

Navihani Jurček

Trebnje - Knjižnica Pavla Golie Trebnje letos praznuje 90 let delovanja, visok jubilej pa so počastili sinoči s prireditvijo, v ospredju katere je bil zbornik z naslovom Naša hiša in njeni soustvarjalci, 90 let, ki so ga izdali ob tej priložnosti.

»Izdali smo drugačen, svojevrsten zbornik in v njem objavili prispevke naših uporabnikov, obiskovalcev prireditev, gostov, zaposlenih, dobaviteljev, direktorjev in županov. Te različne tekste smo med seboj povezali z rdečo nitjo, besedami položenimi v usta Pavlu Golili, po katerem nosimo ime, in njegovemu junaku Jurčku,« je o zborniku povedala direktorica knjižnice Andreja Pleničar. Pri njegovem nastanku je sodelovalo okoli 50 ljudi, ki so prispevali vsak svoj kamenček v mozaiku.

V Trebnjem je prvo javno knjižnico po razpadu Bralnega društva v okviru svojih dejavnosti ustanovilo telovadno društvo Sokol v začetku leta 1931. »Knjižnica Pavla Golie je na svoji poti prehodila pomembne mejnike – od vključenosti v druge zavode do samostojne splošne knjižnice leta 2004. Ne glede na njen status pa je delo opravljala odlično. K temu so pripomogli tako zapriseženi kulturniki, ki so jo vodili, kot ostali zaposleni. Ta povezanost kolektiva in njegovo delo s srcem sem najprej opazila, ko sem nastopila svoj mandat v knjižnici marca leta 2020. Ta entuziazem, ne glede na prostorske pogoje, ki so pod normativi in standardi, tako v enoti v Trebnjem kot v krajevnih knjižnicah se me je najbolj dotaknil,« je poudarila Pleničarjeva.

Ob tej priložnosti je z zbranimi delila novico, da so postali prva slovenska knjižnica oz. prvi slovenski javni zavod, ki se je priključil vseevropskemu portalu Topoteka. Ta je nastal v okviru programa Ustvarjalna Evropa kot orodje za povezovanje arhivov lokalne zgodovine oz. kulturne dediščine, ki je v privatni ali institucionalni lasti. Topoteko so razvili v Avstriji, danes pa je pridruženih že okoli 20 držav, ki ustvarjajo svoje digitalne arhive kulturne dediščine, on-line je tako na voljo že preko milijon dokumentov. Topoteka trebanjske knjižnice je poimenovana Topoteka Temeniške in Mirnske doline, s tem so zajeli vse štiri občine, ki jih pokriva knjižnica.

»Digitalizacija ne samo ohranja kulturno dediščino, ampak omogoča lažji, hitrejši in širši, bolj demokratičen dostop do nje preko spleta. Zbiranje kulturne dediščine povezuje generacije med seboj,« je izpostavila direktorica in dodala, da je Knjižnica Pavla Golie prisotna tudi na slovenskem portalu Kamra in Europena z vrsti digitalnimi zbirkami.

Napovedala je tudi, da bo knjižnica 12. novembra organizirala mednarodno posvetovanje Poti do knjige, na katerem se bodo pogovarjali, kako so se knjižnice prilagodile novim razmeram, predvsem selitvi na svetovni splet, kar je epidemija Covid-19 še pospešila. »Kljub vsem možnostim na daljavo, pa smo še vedno najbolj veseli uporabnikom, ki pridejo v 'Našo hišo'. Želimo si živega stika, da lahko poklepetamo z vami o dobri knjigi ali pa vam jo svetujemo. Vrata naše hiše so vam široko odprta, všeč nam je, da se v njej počutite kot doma. Veseli smo, če vam lahko ustrežemo, ponudimo kar potrebujete, otrokom povemo pravljico, z njimi ustvarjamo na likovnih delavnicah, beremo s tačkami, izvajamo bibliopedagoške ure, se mesečno srečamo z zvestimi bralci v bralnem klubu, s pisatelji in pesniki na literarnih večerih, strokovnih predavanjih, dnevu mobilnosti, dnevu zdravja, Golievih dnevih, bralnih potepanjih, bralnemu izzivu,« je še dejala Andreja Pleničar.

Zbrane na sinočnji prireditvi, ki sta ga tako kot zbornik povezovala Jurček s svojo navihanostjo in Mojster Pavle, sta nagovorila še trebanjski župan Alojzij Kastelic ter pesnik, pisatelj, dramatik, igralec in prevajalec Andrej Rozman Roza, oba sta tudi prispevala svoje misli za zbornik. Dogodek je obogatil profesor Sandi Ravbar s harmoniko.

M. Ž.

