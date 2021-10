Protesti zoper protikoronske ukrepe tokrat po več krajih, tudi v Novem mestu in Kočevju

28.10.2021 | 10:35

Tako je bilo v Ljubljani ... (fotografiji: Bobo)

... in v Kopru. (STA)

Protesti proti vladnim ukrepom za zajezitev širjenja koronavirusu in pogoju PCT so včeraj potekali po več krajih po Sloveniji. V Ljubljani se je na Trgu republike denimo zbralo nekaj sto oseb, v središčih Maribora, Celja in Kopra pa okoli sto ljudi. Shodi so potekali mirno, v Ljubljani in Mariboru pa so se protestniki podali tudi na ulice.

Protestniki so na shodih ponovno izražali nezadovoljstvo s protikoronskimi ukrepi. Med drugim so bili kritični do posameznih vladnih ukrepov, ob tem pa so vlado zaradi aktualnih razmer v državi ponovno pozvali k odstopu in predčasnim volitvam. Nezadovoljstvo so izražali tudi nad pozivi k cepljenju. Ob tem so opozarjali tudi na pomen svobodnega izražanja mnenja, saj se po njihovem mnenju družba sooča s cenzuro informacij.

Protesti so potekali na 12 lokacijah po državi, v Novem mestu se je zbralo 50 in v Kočevju okoli 70 protestnikov. Za koordinirano delovanje policijskih enot na vseh policijskih upravah so ustanovili operativne štabe, so sporočili z Generalne policijske uprave.

Shodi so po njihovem zatrjevanju potekali mirno. Po nekaterih mestih so protestniki izvedli pohode, zato so policisti s selektivnimi zaporami prometa zagotavljali varnost ljudi in udeležencev v prometu. Vsi protesti so se končali do večera.

Pozivi k protestu so se tudi tokrat vrstili na družbenem omrežju Facebook, med drugim sta jih znova delila tako imenovana civilna iniciativa Maske dol ter stranka Resni.ca Zorana Stevanovića.

V Kočevju se je, kot omenjeno, nekaj po 15. uri zbralo okoli 70

oseb. Shod se je zaključil nekaj po 17. uri.

V Novem mestu pa se je zbralo okoli 50 protestnikov, ki so med 17.15 in 17.40

hodili po središču Novega mesta, so sporočili z Generalne policijske uprave.

M. K.