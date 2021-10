Najprej razgrajal v gostilni, nato še doma

Med kontrolo prometa v Vavti vasi so policisti sinoči okoli 22. ure ustavili voznico osebnega avtomobila Renault clio. 35-letni kršiteljici, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja, so zaradi suma vožnje pod vplivom alkohola odredili preizkus, vendar ga je odklonila. Avtomobil so ji zasegli in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Vlomi in tatvine

Na delovišču v Češči vasi je v noči na sredo nekdo vlomil v zabojnik in ukradel električne vodnike. Škode je za okoli 1000 evrov.

Med 24. 10. in 28. 10. je na parkirnem prostoru na Foersterjevi ulici v Novem mestu neznanec z osebnega avtomobila Volkswagen polo ukradel katalizator.

Na območju Gorenjih Kamenc so včeraj iz delavnice ukradli električno ročno orodje in lastnika oškodovali za okoli 1000 evrov.

V prodajalni v Novem mestu je nekaj pred 16. uro neznanka izkoristila nepazljivost osebja, iz blagajne izmaknila okoli 200 evrov in pobegnila.

Okoli 19. ure je v Svibniku na območju PP Črnomelj nekdo skozi vrata vlomil v stanovanjsko hišo. Po prvih ugotovitvah ni ničesar odnesel, okoliščine pa policisti še preiskujejo.

Nekaj po 22. uri so policiste PP Črnomelj poklicali na pomoč iz gostinskega lokala v Črnomlju, kjer naj bi pijan moški razgrajal in razbijal inventar. 34-letnemu moškemu so zaradi kršitev javnega reda in miru izdali plačilni nalog. Z navijanjem glasne glasbe, razbijanjem in razgrajanjem je moški po odhodu iz lokala nadaljeval tudi v zasebnem prostoru, zato so mu odvzeli prostost in ga odpeljali v prostore za pridržanje.

