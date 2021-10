Malenkost nižje število okuženih, dva manj tudi na intenzivnem oddelku

28.10.2021 | 12:50

Po zelo visokem številu v torek zaznanih pozitivnih na koronatestih so sredine številke še vedno visoke, vendar niso presegle torkovih. Na 7315 molekularnih testih so včeraj ugotovili 2631 pozitivnih na koronavirus. Delež je 36 odstoten. To je še vedno za 42 odstotnih točk več kot prejšnjo sredo, ko so zaznali 2631 okuženih.

Se je pa znižalo število oseb, ki se zdravijo na intenzivnih oddelkih. V sredo jih je bilo 133, danes sta dva manj. V bolnišnicah zdravijo 547 covidnih bolnikov, včeraj so jih 526. V sredo je sicer zaradi ali z boleznijo covid-19 umrlo 10 ljudi.

Sedemdnevno povprečje potrjenih primerov se je dvignilo na 2067, kar je 113 več kot dan prej. Štirinajstdnevno povprečje potrjenih okužb na 100.000 prebivalcev je 1125 oziroma 74 več kot dan prej.

Po oceni NIJZ je v državi 23.748 aktivnih primerov okužb.

Z enim odmerkom cepiva proti covidu-19 je po podatkih NIJZ cepljenih 1.185.861 ljudi ali 56 odstotkov vseh prebivalcev, z vsemi odmerki pa 1.115.773 oz. 53 odstotkov prebivalcev.

REGIJA

V SB Novo mesto imajo 38 covidnih bolnikov (tako kot včeraj), od tega deset na intenzivni terapiji. Šest novih pacientov so sprejeli in jih prav toliko odpustili.

V SB Brežice je eden od covidnih bolnikov žal umrl, danes jih zdravijo 12.



Včerajšnje okužbe po občinah:

Jugovzhodna Slovenija - Novo mesto 50, Kočevje 26, Črnomelj in Ribnica 13, Trebnje, Metlika in Škocjan 9, Šentjernej in Žužemberk 8, Mirna 5, Mirna Peč, Dolenjske Toplice in Mokronog Trebelno 3, Semič, Šmarješke Toplice in Loški Potok 2

Posavje - Krško 19, Sevnica 16, Brežice 15, Radeče 7, Bistrica ob Sotli 4

M. K.