Nesreča pri Hrastu pri Vinici

28.10.2021 | 18:15

Danes zjutraj ob 8.26 sta na cesti Črnomelj - Vinica, pri naselju Hrast pri Vinici, trčili osebni vozili. Gasilci PGD Črnomelj so zavarovali kraj dogodka, na vozilih odklopili akumulatorja in pomagali reševalcem. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Črnomelj so na kraju oskrbeli eno osebo in jo odpeljali na zdravljenje v SB Novo mesto.

Zaradi prometne nesreče je bila cesta nekaj časa popolnoma zaprta.

Dimniški požar

Ob 14.22 so gorele saje v dimniku stanovanjske hiše v Hočevju v občini Dobrepolje. Še pred prihodom gasilcev PGD Hočevje in PGD Videm je ogenj ugasnil, zato so gasilci le pregledali dimnik.

M. K.