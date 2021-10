Danes brez elektrike

29.10.2021 | 07:10

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes:

- od 7:00 do 10:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP NOVOTEKS VINICA , TP VINICA VODOVOD (NADOMESTNA), TP ŽAGA VINICA, TP PODKLANEC;

- od 8:00 do 11:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BEGRAD na izvodu BLOKI-ZADRUŽNA CESTA.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 11:00 do 14:30 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DRAGOMLJA VAS, izvod proti Suhorju.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP Gabrijele, nizkonapetostno omrežje - Gruden.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 10:00 do 13:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SEIDLOVA1;

- od 8:00 do 13:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MAKUTE;

- od 11:00 do 13:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP K ROKU, izvod 5. PROTI ŠMIHELU.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GORENJA VAS 1971;

- od 8:00 do 13:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOBRUŠKA VAS 1.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 7:30 do 16:00 občasno prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠOLA TREBNJE.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško mesto na območju TP Ivanjše grič, nizkonapetostno omrežje - Vikend Turk, Ivanjše grič med 8. in 10. uro in na območju TP Dolga Raka in Smednik med 9. in 13. uro, na področju nadzorništva Krško okolica na območju TP Mali Kamen - Švarč med 8. in 14.30 uro in na področju nadzorništva Mokronog na območju TP Gabrijele, nizkonapetostno omrežje – Gruden med 8. in 14. uro.

M. K.