Težave na srednji šoli Črnomelj - Najprej slab vpis, zdaj še množičen izpis

29.10.2021 | 08:15

Ravnateljica Elizabeta Prus je ponudila svoj odstop, a ga svet šole ni potrdil. (foto: arhiv SŠ Črnomelj)

Črnomelj - V tem mesecu se je iz Srednje šole Črnomelj izpisalo že osem gimnazijcev – Občine delujejo skladno s pristojnostmi in poudarjajo pomen obstoja gimnazijskega programa – Ravnateljica ponudila odstop, a njena razrešitev ni bila izglasovana

Sredi oktobra smo na uredništvo Dolenjskega lista prejeli več elektronskih sporočil ogorčenih staršev, ki so v tekočem šolskem letu zaradi neustreznega učiteljskega kadra izpisali svoje otroke iz črnomaljske gimnazije, hkrati pa so znova izpostavili nezadovoljstvo z vodenjem šole.

Šesterica gimnazijcev je uspela dobiti mesto na Gimnaziji Novo mesto, ena dijakinja se je prepisala na ljubljansko Gimnazijo Ledina, kjer matematiko poučuje profesor, ki je še v preteklem šolskem letu poučeval v Črnomlju in nad katerim so bili dijaki očitno navdušeni, vsaj če sodimo po besedah staršev, ki so ob prepisu svojih otrok navedli tudi konkretne razloge za izpis iz Srednje šole Črnomelj. »Prepisalo bi se jih gotovo še več, če bi na novomeški gimnaziji še bil prostor,« izpostavljajo nekateri starši. Po tem množičnem odhodu se je nato pred nekaj dnevi s Srednje šole Črnomelj na Gimnazijo Novo mesto prepisala še ena dijakinja drugega letnika gimnazije.

Kadrovske težave imajo tudi drugod

Da so na Gimnazijo Novo mesto v oktobru res sprejeli sedem dijakov oziroma dijakinj iz Srednje šole Črnomelj, nam je potrdila ravnateljica novomeške gimnazije Mojca Lukšič, ki pa je ob tem še izpostavila težave s kadri za poučevanje matematike in naravoslovnih predmetov: »V Sloveniji kronično primanjkuje učiteljev matematike, naravoslovnih predmetov in psihologije, ki imajo ustrezno izobrazbo za poučevanje v gimnazijskih programih in ki bi želeli poučevati. To je situacija, ki bi jo bilo treba začeti reševati sistemsko, torej na državni ravni.«

Srednjo šolo Črnomelj je oktobra zapustilo osem gimnazijcev. (foto: S. G.)

Kaj očitajo dijaki oziroma starši?

Med razlogi za izpis s črnomaljske gimnazije starši izpisanih med drugim navajajo težave z učiteljema matematike in slovenščine, ki po besedah dijakov neustrezno podajata znanje ali pa je težava v neustrezni metodi poučevanja, kar zadeva priprave na maturo in jemanje snovi, vezane nanjo. Gre za učitelja, ki v preteklih dveh letih te generacije dijakov nista učila, prejšnja učitelja pa sta pred kratkim odšla poučevat drugam. A težave so očitno tudi z drugimi profesorji. Po mnenju nekaterih se neustrezno vodenje šole že predolgo vleče ter so, glede na pretekle sestanke in dogodke v prejšnjih mesecih, pričakovali hitrejše ukrepanje oziroma spremembe. »Naše težave so resne. Marsikdo med nami nima jasne predstave, na kateri stopnji znanja je. Od roditeljskega sestanka smo dijaki pričakovali odgovore na zastavljena vprašanja. Pričakovali smo tudi, da bi nas ravnateljica resno obravnavala in se spoprijela s težavami. Z njo je bil napovedan sestanek, a se je z njim odlašalo in ga na koncu ni bilo,« je med drugim potarnala ena izmed izpisanih dijakinj.

Kako na težave črnomaljske srednje šole gledajo v belokranjskih občinah? In kaj se je dogajalo na izredni seji, na kateri je ravnateljica ponudila odstop? O tem podrobneje v aktualni, tiskani številki Dolenjskega lista.

Sabina Gosenca