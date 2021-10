Nina Dragičević Jenkova nagrajenka za zbirko ''To telo, pokončno''

29.10.2021 | 10:00

Nina Dragičević (arhiv lokalno.si)

Kranj/Novo mesto - Jenkovo nagrado za leto 2021 je prejela novomeška rojakinja Nina Dragičević za pesniško zbirko To telo, pokončno. Žirija jo je opredelila kot knjigo, ki jo v tem trenutku zagotovo potrebujemo. Dobitnico so razglasili v Kranju v okviru letošnjih Jenkovih dnevov. Ob tem so nagrado izročili še lanskoletnemu nagrajencu Branetu Mozetiču.

Po oceni žirije se zbirka Nine Dragičevič v marsičem kaže kot nadaljevanje njene pesnitve Ljubav reče greva iz leta 2019. "Če se je Ljubav ukvarjala s poskusom premika v sedanjosti, da bi se prihodnost sploh lahko zgodila, v Telesu postane jasno, da se premiki lahko dogajajo le v pokončni, gibki zasidranosti v telo, ki ni spoznano kot enostno, ampak nekakšna monada mnoštvenosti, prečijo ga zgodovine in možne prihodnosti, osebne, družinske, transgeneracijske, manjšinske, razredne. V pesnitvi se subjekt skozi telo odpre in da govoriti tem mnoštvenostim do roba izčrpanosti."

Telo je po mnenju žirije družbeno telo, hkrati pa je fizično občutenje družbenega telesa v poeziji nagrajenke tudi še vedno avtentično občutenje individualnega, lastnega telesa kot nečesa, kar je "tudi nasproti in kar se hoče postaviti zase, čeravno se zdi obet svobode izkoreninjena otroška bolezen".

Glede pesničinega jezika je žirija zapisala, da je izrazito oseben in tudi poseben zaradi mešanja različnih jezikovnih registrov, uporabe različnih jezikov in govoric. Šele skozi ta pesniški jezik se lahko (z)godijo transformacije - ekstatičnost, zamolk, bolečina, veselje, impulzivnost, je med drugim še zapisala žirija. Po njeni oceni gre za "nekakšno pesniško skladbo našega prostora in časa, ki nič ne skriva, vse vrže v ksiht ter prepriča z radostnim besom". Zbirka je izšla pri založbi Škuc.

Nagrado ob rojstnem dnevu pesnika Simona Jenka (1835-1869) podeljuje Društvo slovenskih pisateljev (DSP). Nominirance in dobitnico nagrade je izmed 450 knjig, izdanih v zadnjih dveh letih, izbirala komisija, ki so jo sestavljali predsednica Varja Balžalorsky Antić ter člani Veronika Dintinjana, Petra Kolmančič, Gregor Podlogar in Brane Mozetič. Mozetič je nagrado dobil lani za zbirko Sanje v drugem jeziku.

Predsednik DSP Dušan Merc je na podelitvi, ki so jo pospremile tudi uglasbitve Jenkove poezije, poudaril, da poezija v današnjem času zahteva nov premislek, pomene in sporočila. Čeprav po njegovem mnenju vedno zahteva spremembo sveta, pa je trenutno čas za aktualizacijo tega. "Poezija lahko vzbuja lepa čustva, včasih pa tudi kaj drugega," je dejal Merc in ob tem opomnil na aktivno državljansko držo.

STA; M. K.