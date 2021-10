Trebnje kot mednarodno stičišče umetnikov samorastnikov

29.10.2021 | 11:40

Z novinarske konference (foto: M. Ž.)

S sinočnjega odprtja razstave. (foto: Eving)

T. i. Slovenska soba v Galeriji likovnih samorastnikov

Trebnje - V Galeriji likovnih samorastnikov Trebnje so sinoči odprli razstavo Mednarodno stičišče umetnikov samorastnikov, s katero obeležujejo 50-letnico delovanja. To je zadnja začasna razstava v jubilejnem letu, gre pa za najbolj barvito, slikovito in množično predstavitev tujih avtorjev naivne in samorastniške umetnosti v samostojni Sloveniji, so poudarili na včerajšnji novinarski konferenci pred odprtjem.

Razstava, katere avtorja sta kustosa Petja Grafenauer in Damir Globočnik, predstavlja 34 likovnih del iz šestih muzejev in galerij iz treh držav, in sicer iz italijanske Fondazione Un Paese, Državnega muzeja naivne umetnosti Cesare Zavattini iz Luzzare, srbske Galerije naivne umetnosti v Kovačici in iz Muzeja naivne in marginalne umetnosti v Jagodini ter iz hrvaških Hrvaškega muzeja naivne umetnosti v Zagrebu, Muzeja Matija Skurjeni v Zaprešiću in Galerije naivne umetnosti v Hlebinah.

Postavili so jo v dialogu s stalno postavitvijo trebanjske galerije, razstava pa hkrati omogoča vpogled v izbrani del tovrstne slovenske ustvarjalnost, ki obsega 37 likovnih del 28 slovenskih umetnikov od 60-ih let do danes. »Je nekako sporočilo, da so slovenski naivni umetniki povsem enakovredni ali primerljivi z umetniki iz teh treh držav. Vsaka od gostujočih galerij ni izbrala kar nekaj, ampak so se želeli predstaviti z najbolj imenitnimi deli oziroma z avtorji, ki jih v svojem okolju prepoznajo kot vodilne predstavnike samorastništva in naivne umetnosti. Drugo sporočilo pa je seveda, da je tudi delovanje galerije povsem primerljivo z delovanjem gostujočih galerij in muzejev. V Trebnjem poteka pomemben segment likovne dejavnosti, kamor spadata tudi samorastništvo in naiva, na nekem zavidljivem kakovostnem nivoju,« je menil Globočnik.

Pojasnil je še, da z označbo naivna ali samorastniška umetnost opredelujejo likovno dejavnost nepoklicnih, likovno nešolanih in samoukih ustvarjalcev, ki so z močjo umetniškega nagovora in s prepoznavnim osebnim izrazom prerasli amaterizem ter v sodobni likovnosti oblikujejo posebno skupino.

Patricija Pavlič, direktorica trebanjskega Centra za izobraževanje in kulturo, v okviru katerega deluje omenjena galerija, je povedala, da so Galerijo likovnih samorastnikov v Trebnjem ustanovili leta 1971, od leta 1994 pa deluje v okviru omenjenega centra. Je edini javni muzej v državi, ki varuje, hrani in predstavlja obsežno mednarodno zbirko naivne in samorasle oziroma samouke likovne umetnosti na Slovenskem. Galerijska zbirka danes obsega več kot 1.300 del – slik, kipov in reliefov, nekaj več kot 320 umetnikov iz več kot 40 držav Evrope, Združenih držav Amerike, Južne Amerike in Azije, približno tretjina del pa je slovenskih. Vsa dela so nastala na tradicionalnih Mednarodnih taborih likovnih samorastnikov, prvi je bil organiziran leta 1968.

»Ponosni smo na dosežke v petih desetletjih delovanja. Pred nami pa so novi izzivi in cilji, ki temeljijo na odgovornosti ohraniti, predvsem pa oplemenititi dosežene rezultate z zagotavljanjem pogojev za kakovostno hranjenje in predstavljanje dediščine javnosti, trajnostni razvoj zbirke, z mednarodnim in strokovnim sodelovanjem in povezovanjem, predvsem pa z vzpostavitvijo finančno stabilne in trajne podpore celotni muzejski dejavnosti,« je poudarila Pavličeva.

Trebanjski župan Alojzij Kastelic je na novinarski konferenci povedal, da je galerija pomembno prispevala tudi k prepoznavnosti Občine Trebnje. V Trebnjem si želijo, da bi se osamosvojila in kot javni zavod prešla v državno oz. nacionalno skrb, ob načrtovanem trebanjskem kulturnem centru pa bi radi zanjo zagotovili tudi nove prostore, je še dodal župan.

Na enkratnost in pomembnost trebanjske zbirke samorastniške likovne umetnosti je opozorila tudi Gabrijela Krmpotić Kos, direktorica Hrvaškega muzeja naivne umetnosti iz Zagreba, ki je najstarejši muzej naivne umetnosti na svetu in bo prihodnje leto obeležil 70-letnico delovanja.

Razstavo Mednarodno stičišče umetnikov samorastnikov, ki bo na ogled do 10. februarja prihodnje leto, je simbolno odprl župan Občine Mokronog-Trebelno Anton Maver, nastopila sta pianist Zoltan Peter in saksofonist Jan Gričar iz Glasbene šole Trebnje, po razstavi pa sta obiskovalce popeljala kustodinja Galerije likovnih samorastnikov Trebnje Andrejka Vabič Nose in sokustos razstave Damir Globočnik.

M. Ž.

