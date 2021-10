Število aktivnih okužb še nikoli ni bilo tako visoko

29.10.2021 | 10:55

Foto: Bobo

V četrtek so v Sloveniji opravili 6790 PCR-testov in z njimi potrdili 2510 okužb z novim koronavirusom, je objavil Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ). Pozitivnih je tako bilo skoraj 37 odstotkov opravljenih testov.

Po oceni NIJZ je v državi 25.121 aktivnih primerov okužb, kar je največ doslej. Na vrhuncu drugega vala januarja letos je bilo po oceni NIJZ v enem dnevu aktivnih največ dobrih 24.500 primerov okužb.

Sedemdnevno povprečje potrjenih primerov se je dvignilo na 2138, kar je 71 več kot dan prej. Štirinajstdnevno povprečje potrjenih okužb na 100.000 prebivalcev je 1190 oziroma 65 več kot dan prej.

Z enim odmerkom cepiva proti covidu-19 je po podatkih NIJZ cepljenih 1.187.470 prebivalcev, z vsemi odmerki pa 1.117.804.

V bolnišnicah zdravijo 558 covidnih bolnikov, 134 v intenzivni terapiji. 7 covidnih bolnikov je umrlo.

REGIJA

V SB Novo mesto imajo 37 covidnih bolnikov (včeraj 38), od tega devet na intenzivni terapiji. Štiri nove paciente so sprejeli in jih prav toliko odpustili, eden je žal umrl.

V SB Brežice imajo 12 covidnih bolnikov, enega so odpustili in enega sprejeli.



Včerajšnje okužbe po občinah:

Jugovzhodna Slovenija - Novo mesto 53, Kočevje 23, Črnomelj 22, Ribnica in Trebnje 14, Šmarješke Toplice 12, Šentjernej in Semič 7, Straža 6, Žužemberk, Mirna in Mokronog Trebelno 5, Metlika 4, Škocjan in Šentrupert 3, Mirna Peč 2

Posavje - Krško 30, Brežice 22, Sevnica 15, Radeče 8, Bistrica ob Sotli 1

M. K.