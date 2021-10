Češki policist divjal po belokranjskih cestah; zvezal starostnika in jima grozil

29.10.2021 | 12:30

Češki policist je pri nas divjal s prižganimi signalnimi lučmi na službenem avtomobilu. (simbolna slika; Profimedia)

Včeraj zjutraj se je na regionalni cesti Črnomelj – Vinica pripetila prometna nesreča, ki jo je zakrivil policist s Češke, ki je vozil službeni avtomobil.

Belokranjski policisti so ugotovili, da je 27-letni tuji policist s prižganimi signalnimi lučmi na službenem avtomobilu prehitro vozil na območju Balkovcev. Zaradi prekomerne hitrosti je v ovinku izgubil nadzor nad vozilom, zapeljal preko sredinske črte in trčil v avtomobil, ki ga je nasproti pravilno vozil 59-letni voznik. Ta se je v nesreči poškodoval. Na kraju so ga oskrbeli reševalci in nato odpeljali v bolnišnico. V njegovem vozilu je bila tudi potnica, ki pa se k sreči ni poškodovala.

Brez poškodb jo je odnesel tudi češki povzročitelj, ki mu bodo slovenski kolegi izdali nalog zaradi kršitve cestno-prometnih predpisov.

Rop

Brežiški policisti so bili ob 8.30 obveščeni, da naj bi v kraju Gregovce neznanci oropali občana. Po prvih ugotovitvah in zbranih obvestilih je v jutranjih urah zamaskirani storilec skozi vrata vstopil v stanovanjsko hišo, starejša oškodovanca zvezal, jima grozil in zahteval denar. Pregledal je prostore v hiši, vendar ni ničesar odnesel, in po dejanju peš pobegnil. Kriminalisti in policisti nadaljujejo z intenzivno preiskavo in aktivnostmi za izsleditev storilca.

Hudo poškodovan kolesar

Danes zjutraj ob 5.35 se je zgodila prometna nesreča v Brežicah. Po prvih ugotovitvah policistov PPP Novo mesto je 53-letni voznik osebnega avtomobila ob prehitevanju trčil v 40-letnega kolesarja. Kolesar, ki med vožnjo ni uporabljal zaščitne čelade, je hudo poškodovan obležal ob cesti, šest metrov od kraja trčenja. Reševalci so ga oskrbeli in odpeljali v bolnišico, okoliščine nesreče pa policisti še preverjajo.

Kolesarji in pešci - poskrbite, da vas bodo vozniki pravočasno opazili, ob tem opozarjajo na PU Novo mesto. Pešci in kolesarji so v tem letnem času najbolj ogroženi udeleženci v cestnem prometu. Temni del dneva je daljši, vidljivost slabša, pogostejše so tudi megla in padavine, ceste pa zaradi vremenskih razmer spolzke.

Policisti ugotavljajo, da bi tudi pešci lahko bolje poskrbeli za svojo varnost, saj so povzročitelji približno četrtine prometnih nesreč, v katerih so udeleženi. V temnih delih dneva naj nosijo svetlejša oblačila in uporabljajo svetlobna telesa. Pri prečkanju ceste na prehodih za pešce naj se prepričajo, da so jih vozniki opazili. Opozarjajo tudi na nepravilnosti pešcev, ki zunaj naselij, kjer ni pločnikov, hodijo po desni v smeri hoje, torej za pešce napačni strani ceste. Predvsem mlajšipa med hojo nemalokrat uporabljajo slušalke za telefon ali telefonirajo, kar tudi pri pešcih zmanjšuje pozornost na dogajanje v prometu.

Migranti

Policisti so na območju Krškega izsledili in prijeli dva državljana Irana, v Dobovi dva državljana Afganistana, na Mostecu (PP Brežice) dva državljana Afganistana, na območju Balkovcev (PP Črnomelj) šest državljanov Afganistana in pri Malih Brusnicah (PP Novo mesto) dva državljana Afganistana. Policijski postopki s tujci, ki so nezakonito prestopili državno mejo, še niso zaključeni.

M. K.