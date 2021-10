FOTO: Praznujejo ob doseženih ciljih

29.10.2021 | 13:10

Dušan Plut in županja Polona Kambič.

Članice A Prostovoljnega gasilskega društva Semič

V imenu Sadjarskega društva Bele krajine sta plaketo prevzela predsednik Zveze sadjarskih društev Slovenije Jani Gačnik (levo) in predsednik društva Bojan Jakša. (vse fotografije M. L.)

Semič - Z včerajšnjo prireditvijo v Kulturnem centru Semič so zaznamovali praznik občine Semič. Praznik Občine Semič je 28. oktober, dan ustanovitve Semiške čete leta 1941.

Kot je v slavnostnem govoru dejala županja Polona Kambič, ko je govorila o sedanjem semiškem obdobju, je občina uresničila, oziroma uresničuje vse naložbene cilje, ki si jih je zastavila s proračunom, tudi cilje iz participativnega proračuna. Za naložbe je občina v tem proračunskem obdobju odštela 2,5 milijona evrov, je povedala županja.

Na slovesnosti so podelili priznanja. Tako je dr. Dušan Plut, prejel najvišje občinsko odličje, naziv častni občan občine Semič, s katerim so se mu Semičani zahvalili za neprecenljiv prispevek k razvoju, napredku in k prepoznavnosti občine Semič.

Podelili so plaketi. Prejela sta ju Sadjarsko društvo Bele krajine ob 30-letnici delovanja in za oživljanje in ohranjanje sadjarske kulture v občini Semič ter članice A Prostovoljnega gasilskega društva Semič za izjemen dosežek, in sicer prvo mesto na državnem gasilskem tekmovanju.

Diplomo je prejelo Društvo upokojencev Semič, in sicer za prevoze v okviru projekta Moj šofer. Diplomo so dobili tudi Semiški klobukarji, pevska skupina pri Društvu vinogradnikov Semič.

Prireditev, ki jo je povezoval Dino Subašić, je glasbeno obogatila Glasbena šola Gradus ad Parnassum. Z recitacijami pa so nastopili Nina Jankovič, Samo Jurman, Franci Stariha, Timotej Banovec, Nejc Mravinc in Rok Babič.

Dušana Pluta so v Kulturnem centru njegovi sošolci iz osnovne pozdravili z velikim pozdravnim transparentom, ki ga je bil njihov rojak zelo vesel.

M. L.

Galerija