FOTO: Vlak po trčenju še 150 metrov potiskal motor in motorista

29.10.2021 | 18:10

Izgledalo je kar hudo. (foto: Gasilska enota Ribnica)

Ribniški gasilci so se popoldne vrnili z njihovega letošnjega 50. posredovanja. Tokrat so posredovali v kraju Dolnje Retje v občini Velike Lašče, kjer se je zgodila prometna nesreča med motoristom in vlakom. Vlak je po trčenju motor skupaj z motoristom potiskal pred seboj še približno 150 metrov daleč.

Pri tem je motor ostal ukleščen pod vlakom, motorist pa se je poškodoval.

Gasilci so s tehničnim posegom motor izvlekli izpod vlaka, poškodovano osebo pa oskrbeli do prihoda reševalcev, ki so jo nato prepeljali v ljubljanski UKC.

M. K.