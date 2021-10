Nesreča na Hrastu pri Jugorju, dva poškodovana

30.10.2021 | 08:20

Včeraj ob 17.25 sta na Hrastu pri Jugorju v občini Metlika trčili osebni vozili. V nesreči sta bili poškodovani dve osebi. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Črnomelj so ju oskrbeli na kraju in odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto. Gasilci PGD Črnomelj so pomagali reševalcem, odklopili akumulatorja na vozilih in zavarovali kraj nesreče. Dežurni delavci cestnega podjetja iz Črnomlja so očistili cestišče.

Pomoč helikopterja

Ob 12.19 je posadka helikopterja Slovenske vojske skupaj z dežurno ekipo HNMP prepeljala obolelo osebo iz Kočevja v UKC Ljubljana. Kraj pristanka helikopterja v Kočevju so zavarovali gasilci PGD Kočevje.

M. K.