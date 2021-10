Dvoboj novincev pripadel rokometašem SVIŠ Ivančne Gorice

30.10.2021 | 08:30

Uvodna obračuna osmega kroga Lige NLB sta se končala v korist Celjanov in rokometašev iz Ivančne Gorice.

Celjani tudi po osmem krogu Lige NLB ostajajo neporaženi. V domačem Zlatorogu so bili uspešnejši od gostov iz Ljubljane z rezultatom 31:25. Na drugem dvoboju, na katerem sta moči merila novinca v ligi, pa so bili uspešnejši rokometaši SVIŠ Ivančne Gorice, ki so osvojili pomembni točki proti domači zasedbi Herza Šmartnega (23:30).

V soboto bo sledilo nadaljevanje osmega kroga državnega prvenstva. Dobova se bo odpravila na gostovanje v Koper, Slovenj Gradec pa bo odpotoval v Ribnico. Jeruzalem Ormož bo priložnost za novi točki iskal proti razpoloženim Velenjčanom, Škofjeločani pa bodo gostili Maribor Branik.

Tekma med LL Grosistom Slovanom ter trebanjskim Trimom bo na sporedu v petek, 5. novembra.

Herz Šmartno - Sviš Ivančna Gorica 23:30 (11:16)

Šmartno pri Litiji, 29. oktobra - Rokometaši Herza iz Šmartnega pri Litiji so na včerjšnji tekmi 8. kroga lige NLB izgubili proti Sviš Ivančni Gorici S 23:30 (11:16).

* Dvorana Pungart, gledalcev 300, sodnik: Sok in Lah.

* Herz Šmartno: Sadar, Muratović, Kukovica, Žižek, Ribarič, Škrabanja 1, Cirar 2, Pelko 2, Justin 2 (1), Bučar 4, Ostrež, Žižek 2, Jerina 6, Močnik, Avsec 4, Bučar.

* Sviš Ivančna Gorica: Komar, Mlakar, Tekavec, Bevec, Knez 3, Zavodnik 5, Tekavčič, Hočevar, Kutnar 8, Pirnat, Marojevič 4 (3), Sašek, Košir 5, Kompare 1, Košir 2, Ropič 2.

* Sedemmetrovke: Herz Šmartno 2 (1), Sviš Ivančna Gorica 4 (3).

* Izključitve: Herz Šmartno 6, Sviš Ivančna Gorica 8 minut.

* Rdeči karton: /.

Zasedba iz Ivančne Gorice je v Šmartnem pri Litiji dosegla tretjo zmago in se po nepopolnem krogu prebila na osmo mesto v 14-članski ligi, osmoljenka včerajšnje tekme po svojem sedmem porazu ostaja na zadnjem mestu v ligi NLB.

Gostujoča zasedba je silovito odprla obračun v dvorani Pungart in si že po dvanajstih minutah igre priigrala pet golov prednosti (9:4). V nadaljevanju so varovanci domačega trenerja Aleša Šmejca le povezali svoje vrste in se v 24. minuti približali na vsega dva gola zaostanka (11:13).

A nato so gostujoči igralci znova ujeli uvodni ritem. Na veliki odmor so odšli s štirimi goli prednosti (15:11), v začetku drugega polčasa pa razrešili vse dvome o zmagi. V 38. minuti so si priigrali prednost sedmih golov (19:12), lepe zaloge v zadetkih pa do konca dvoboja niso zapravili.

V gostujoči ekipi je bil najbolj učinkovit Aljaž Kutnar z osmimi, v domači pa Tim Jerina s šestimi goli.

Ekipa iz Ivančne Gorice bo v prihodnjem krogu gostila Koper.

IZJAVI PO TEKMI

Aleš Šmejc, trener Herza Šmartnega:

"Znova smo bili slabi v obrambi in prejemali lahke zadetke. V napadu smo bili prepogosto nezbrani. Prenos žoge v igri ni bil tekoč in posledica so bile številne tehnične napake. Gostje so povsem onemogočili našo igro nasprotnih napadov. Obramba SVIŠ Ivančne Gorice je delovala odlično, naša žal ni bila dovolj agresivna. Nismo uspeli priti do nasprotnih napadov oziroma prekiniti igre tekmecev in gostje so zasluženo slavili zmago."

Aleksander Polak, trener SVIŠ Ivančne Gorice:

"Mi smo prišli v Herz Šmartno, zavedajoč se, da nas čaka zahteven obračun. Fantje so upoštevali navodila s priprav na tekmo. Slabši trenutki v napadu so se nam zgodili samo v zadnjih desetih minutah prvega polčasa. Ob polčasu smo to odpravili in na koncu povsem zasluženo zmagali na zahtevnem gostovanju."

* Izidi, 8. krog:

- petek, 29. oktober:

Herz Šmartno - Sviš Ivančna Gorica 23:30 (11:16)

Celje Pivovarna Laško - Ljubljana 31:25 (15:15)

- sobota, 30. oktober:

19.00 Koper - Dobova

19.00 Riko Ribnica - Slovenj Gradec 2011

19.30 Jeruzalem Ormož - Gorenje Velenje

20.00 Urbanscape Loka - Maribor Branik

- petek, 5. november:

18.30 LL Grosist Slovan - Trimo Trebnje

- lestvica:

1. Celje Pivovarna Laško 8 8 0 0 269:202 16

2. Trimo Trebnje 6 6 0 0 188:155 12

3. Gorenje Velenje 7 5 0 2 215:159 10

4. Riko Ribnica 7 5 0 2 212:193 10

5. Urbanscape Loka 7 5 0 2 192:174 10

6. LL Grosist Slovan 7 4 0 3 180:194 8

7. Slovenj Gradec 2011 7 3 1 3 188:176 7

8. Sviš Ivančna Gorica 8 3 0 5 197:214 6

9. Jeruzalem Ormož 6 2 0 4 160:178 4

10. Ljubljana 8 2 0 6 222:241 4

11. Maribor Branik 7 2 0 5 177:203 4

12. Dobova 7 2 0 5 178:207 4

13. Koper 7 1 1 5 172:189 3

14. Herz Šmartno 8 1 0 7 199:263 2

