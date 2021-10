Inles: Pomanjkanje materialov in njihova rast cen; še vedno rast, a manjša kot bi bila sicer

30.10.2021 | 14:45

Ribnica - V ribniškem Inlesu, ki letno beleži okoli 25 milijonov prometa in zaposluje okoli 250 ljudi, se zaradi epidemije že dlje časa soočajo s pomanjkanjem materialov. Zaradi tega bodo po besedah predsednika upravnega odbora Andreja Mateta letos beležili od 15- do 20-odstotno rast prometa, sicer bi bila rast še za okoli 10 odstotnih točk višja.

Glavna dejavnost podjetja, ki je eden največjih zaposlovalcev v Ribnici, je izdelava oken in vhodnih vrat po naročilu iz različnih materialov, pri čemer okoli 85 odstotkov proizvodnje izvozijo v tujino, zlasti Nemčijo.

Epidemija covida-19 je na poslovanje podjetja vplivala zlasti spomladi lani, ko je prišlo do upada gospodarske dejavnosti. Posledično so beležili manj naročil, kar nekaj ljudi so poslali na prisilno čakanje. Položaj se je stabiliziral v drugi polovici leta, zaradi česar so morali vračati tudi subvencije države, povezane z epidemijo.

V letošnjem letu po Matetovih besedah beležijo precej več naročil. Glede na lani bodo zabeležili za od 15- do 20-odstotno rast prometa, ki pa bi bila lahko še višja, če se ne bi soočali s težavami pri dobavi materialov. Ti namreč prihajajo zelo nenadzorovano, od dobaviteljev pa je za dobave težko dobiti natančne roke. Zato težko načrtujejo proizvodnjo, beležijo tudi njen delni izpad nekje v višini 10 odstotkov.

Težavo jim povzročajo tudi cene samih materialov, "ki so se v epidemiji zvišale od nekaj, pa tudi do več kot 100 odstotkov". "V preteklosti smo cene dvignili enkrat letno, letos pa smo jih morali zaradi specifičnosti razmer dvigniti že štirikrat," pravi Mate. Del zvišanj cen materialov so prevzeli sami, del so ga morali prenesti na kupce.

Po besedah predsednika upravnega odbora je težko oceniti, kaj bo v prihodnje. Zaradi daljših dobavnih rokov, ki so posledica težav pri dobavah materiala, opažajo rahel upad naročil, prehajamo tudi v zimsko obdobje, ki je tradicionalno obdobje slabše za prodajo oken in vrat. Zaznati je tudi umirjanje gradbene dejavnosti na nekaterih področjih, ko so gradnja hotelov in poslovnih objektov. V vzponu, vendar ne velikem, je le še gradnja visokih stanovanjskih stavb, pravi Mate.

STA; M. K.

