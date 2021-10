V regiji po okužbah prednjači NM (70); imamo nov rekord

30.10.2021 | 12:00

Število aktivnih okužb še ni bilo tako visoko ... Po 6790 v četrtek opravljenih PCR-testih in 2510 potrjenih okužbah z novim koronavirusom, so jih pristojni v petek opravili še več: ob 7604 PCR-testih so potrdili 2985 okužb.

Za primerjavo: v četrtek je bilo pozitivnih skoraj 37 odstotkov opravljenih testov, v petek pa nekaj več kot 39 odstotkov.

Po tistem, ko so v petek pred dvema tednoma odkrili 1438 novih primerov okužbe in je delež pozitivnih testov znašal 25,1 odstotka, je ta pred tednom dni po 2270 novih primerih znašal kar 30,2-odstotka.

Število aktivnih okužb je tako naraslo na 26.656 (včeraj 25.121 aktivnih primerov okužb), kar je največ doslej. Sedemdnevno povprečje potrjenih primerov se je dvignilo na 2240, kar je 102 več kot dan prej. Štirinajstdnevno povprečje potrjenih okužb na 100.000 prebivalcev pa je 1263 oziroma 73 več kot dan prej.

V bolnišnicah je 561 covidnih bolnikov, na intenzivnih oddelkih 132. Umrlo je devet covidnih bolnikov.

REGIJA

V SB Novo mesto imajo 35 covidnih bolnikov (včeraj 37), od tega osem na intenzivni terapiji. Enega pacienta so sprejeli in jih dva odpustili, eden je žal umrl.

V SB Brežice imajo 12 covidnih bolnikov, eden je na intenzivni terapiji, tri so odpustili in tri tudi sprejeli.



Včerajšnje okužbe po občinah:

Jugovzhodna Slovenija - Novo mesto 70, Črnomelj 26, Trebnje 16, Šentjernej14, Ribnica 13, Metlika 11, Šmarješke Toplice 10, Mokronog Trebelno 9, Kočevje in Dolenjske Toplice 8, Semič 7, Škocjan in Mirna 5, Žužemberk 3, Straža in Mirna Peč 2

Posavje - Brežice 39, Sevnica 33, Krško 31, Radeče 8, Kostanjevica na Krki 4, Bistrica ob Sotli 1

