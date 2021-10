Sofinanciranje banke v Škocjanu - Da le pride spet nazaj

Nova lokacija Deželne banke je zdaj boljša – občina je prostore uredila v nekdanjem TIC. (foto: L. M.)

Škocjan - V Škocjanu s 1. novembrom dobijo nazaj Deželno banko – V nekdanjem TIC bo – Občina jo bo največ leto dni subvencionirala z 2500 evri na mesec – Analiza čez pol leta – Še sto komitentov

Škocjan sodi med tiste manjše kraje, ki so v zadnjem času – kot mnogi drugi po Sloveniji – izgubil banko. Deželna banka je v občinskem središču avgusta 2019 zaprla svoja vrata, od takrat imajo le bankomat NLB. A upanja, da banka pride nazaj, niso izgubili in prizadevanja bodo – kot kaže – obrodila sad.

Kot pove župan Jože Kapler, naj bi konec tega meseca poslovalnica Deželne banke spet začela delovati. »Od odhoda sta minili dobri dve leti. V tem času so potekale aktivnosti občine in pobudnikov za ponovno odprtje, veliko je bilo sestankov in usklajevanj. Banka je nekako izkazala namero, da pride ponovno v Škocjan, na drugo, boljšo lokacijo. Ta prostor smo našli v nekdanjem TIC pri pošti, preuredili smo ga, da je varen in funkcionalen ter zagotavlja vse standarde banke,« pove prvi mož občine.

A Deželna banka prihod v Škocjan pogojuje še finančno, saj za pozitivno poslovanje menda še nima dovolj komitentov. Do sedaj jih imajo blizu tristo, dvesto so jih pridobili v tem času še na terenu. »Želja in pričakovanja vodstva banke so, da bi jih moralo biti 600, da bo poslovalnica delovala rentabilno, kar razumemo, saj gre za gospodarsko družbo. Zato je naša zaveza, da bomo na terenu skušali pridobiti še manjkajočih sto. Mislim, da nam bo uspelo, a najprej se morajo vrata poslovalnice odpreti, nato začnemo z aktivnostmi,« pravi župan Kapler.

Dokler banka ne bo delovala pozitivno, pa ji bo Občina Škocjan mesečno prispevala 2500 evrov, a to naj ne bi trajalo več kot leto dni. S tem je na zadnji občinski seji soglašal tudi občinski svet. Mora pa občina zdaj še najti način, kako to sofinanciranje zakonito izvesti, za kar se bo posvetovala s finančnim ministrstvom. Če ne pridobijo pozitivnega odgovora, bo ta sklep brezpredmeten.

