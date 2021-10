Finkova in Žnidaršičev daleč pred konkurenco

30.10.2021 | 18:40

Jošt Žnidaršič se je na čelo tekačev postavil že v prvih metrih Novomeškega teka. (foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Praznikom in protikovidnim ukrepom primerna skromna udeležba in suvereni zmagi domačinov, slovenske državne prvakinje v maratonu Anje Fink, sicer članice ljubljanskega Slovana, med dekleti in Jošta Žnidaršiča, člana domače Krke, med fanti so zabeležili 21. Novomeški tek, ki so ga prireditelji iz Atletskega kluba Krka s tradicionalnega spomladanskega termina premaknili na za tek že precej hladen konec oktobra.

Sorazmerno lahki zmagi najhitrejše med Slovenkami na Ljubljanskem maratonu in drugega najhitrejšega na polovični razdalji med moškimi sta bili pričakovani, saj zaradi odhoda na priprave v Kenijo na štartu novomeškega teka ni bilo Primoža Kobeta, ki je pred tednom v Ljubljani na 21-kilometrski razdalji edini premagal Žnidaršiča. Anja se je 7,3 km dolge proge današnjega teka kljub utrujenosti po ljubljanskem maratonu lotila poletno in na polovici proge predse spustila le pet fantov, potem pa je nekoliko ublažila tempo, a kljub temu v ženski konkurenci drugouvrščeno Nino Pečnik (AK Krka) prehitela dve, tretjeuvrščeno Bredo Škedelj (Krka) pa za več kot tri minute. V moški konkurenci bi Anja osvojila osmo mesto.

Anja Fink je na cilj pritekla nasmejana in niti ne zadihana. (foto: I. Vidmar)

Tudi Joštu Žnidaršiču ni bilo treba dati vsega od sebe, saj so tekmeci že po nekaj sto metrih ostali daleč za njim, tako da na cilj podobno kot Anja ni pritekel prav zadihan. Drugega mesta se je prešerno razveselil Aleš Lindič (Marathon Novo mesto), tretji pa je bil Rok Rudman (Krka). 7,3-kilometrske preizkušnje se je udeležilo 105 tekačev in tekačic.

V skupnem vrstnem redu 1360 m dolgega teka delavskih športnih iger je med moškimi zmagal Aljoša Gradišek (Krka) pred Sebastjanom Pušem (Krka) in Matjažem Pregratom (Adria Mobil), med ženskami pa Tjaša Potočar (Adria Mobil) pred Alenko Marjetič (Krka) in Tejo Martinovič (Roletarstvo Medle).

Na različnih razdaljah od 480 do 1360 m so se pomerili tudi mlajši. Med mlajšimi dečki oziroma deklicami sta bila najhitrejša Jakob Černe (AK Sevnica) in Ajda Budna (ŠD Blanca), med mlajšimi pionirji Jan Dolmovič (Blanca) in Kiara Blatnik (Blanca), med starejšimi pionirji pa Lovro Rogina Bregar (Krka) in Nika Lukšič (Matick).

Matjaž Fabjan (levo) je na svojem zadnjem tekmovanju tekel v družbi z Boštjanom Pucljem. (foto: I. Vidmar)

21. novomeški tek pa je bil nekaj posebnega tudi za Matjaža Fabjana, nekdanjega državnega reprezentanta in prvaka v teku na 10.000 m ter maratonca, ki je nastopil na vseh šestih največjih maratonih na svetu. To je bilo njegovo zadnje tekmovanje.

I. Vidmar

