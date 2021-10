FOTO: Konkretna zmaga Krke nad Črnogorci

30.10.2021 | 23:45

Rok Stipčević je bil z 22 točkami in štirimi trojkami najboljši igralec tekme. (foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Košarkarji Krke so nocoj visoko s 87:70 premagali podgoriško moštvo Studentski centar Derby in se povzpeli na trenutno sedmo mesto jadranske košarkarske lige, v Krkinem dresu pa je znova blestel Rok Stipčević z 22 točkami in štirimi trojkami.

Američan v Krkinem dresu Hasahn French je s štirimi osebnimi napakami zdržal do konca tekme in prispeval pomemben delež h Krkini zmagi. (foto: I. Vidmar)

Krka je do dvomestnega vodstva prišla že v prvi četrtini, ko so novomeški košarkarji s tesnim pokrivanjem tekmecev po celem igrišču gostom onemogočili, da bi se njihovi ključni igralci razigrali, izjemno pa so igrali tudi pod košem, saj so ujeli večino odbitih žog, skok pod košem tekmecev pa so Novomeščani dobili s kar s 14:6, kar je tudi eden izmed ključnih elementov igre, ki jim je omogočil suvereno zmago. Gostje iz Podgorice so povedli le čisto na začetku srečanja z 2:0 in 4:2, potem pa je Lapornik sredi prve četrtine s trojko Krko popeljal v vodstvo 13:4, toliko pa je znašala Krkina prednost tudi ob prvem dvominutnem odmorom. Čeprav je razlika ob polčasu znašala že 19 točk, pa se praktično prav do zadnjih minut Krkina zmaga ni zdela tako samoumevna, saj so si domači centri hitro nabrali nevarno število osebnih napak, trener Damjanović pa bi kaj lahko ostal brez visokih igralcev, na srečo pa je moral s petimi osebnimi napakami na klop le Macura, French, ki je danes odigral odlično tekmo, pa je s štirimi osebnimi napakami zdržal do konca srečanja.

Košarkarji Krke se bodo v sedmem krogu lige Aba v ponedeljek, 8. novembra, pomerili s Cibono.

Krka : Studentski centar 87:70 (21:12, 50:31, 68:51)

Krka: Arapović, French 10, Gibbs 3, Stipčević 22 (4:5), Špan, Medved, Kosi 13 (1:2), Stipaničev, Škedelj 11, Lapornik 15 (2:2), Macura 13 (3:7), Klobučar.



Studentski centar: Vinales 17 (3:4), Magee 4, Pavlićević, Slavković 6 (4:4), Starovlah 3 (1:1), Vujisić 4, Z. Ivisić 2, T. Ivisić 5 (3:4), Edwards 8 (2:2), Kamenjaš 6, Buyukcangaz, Tišma 16 (3:5).

Prosti meti: Krka 10:16, Studentski centar 16:20.

Met za tri točke: Krka 9:26 (Stipčević 4, Lapornik 3, Gibbs, Škedelj), Studentski centar 6:18 (Tišma 3, Vinales 2, Vujisić).

Osebne napake: Krka 23, Studentski centar 20.

Pet osebnih: Macura (33.).

Lestvica: 1. Partizan 12, 2. Crvena zvezda 9, 3. Cedevita Olimpija 9, 4. Budućnost 9, 5. FMP 9, 6. Igokea 9, 7. Krka 9, 8. Studentski centar 9, 9. Cibona 8, 10. Borac 8, 11. Mega 7, 12. Zadar 6, 13. Mornar 5, 14. Split 5.

I. V.

