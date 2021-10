FOTO: Gorelo drevo ob hiši; trk pri Kompolju

31.10.2021 | 08:30

Nesreča pri Kompolju (foto: PGD Sevnica)

V Sadinji vasi je gorelo drevo ob hiši. (foto: PGD Kot Brezje)

Včeraj ob 11.57 sta na regionalni cesti Boštanj - Radeče, pri Kompolju, občina Sevnica, trčili osebni vozili. Pri tem se ni poškodoval nihče. Posredovali so gasilci PGD Sevnica, ki so zavarovali kraj dogodka, na vozilih odklopili bateriji, z vpojnimi sredstvi nevtralizirali iztekle motorne tekočine in do prihoda policije usmerjali promet. Skupaj z dežurnim pri cestnem podjetju so odstranili odpadle dele vozil in počistili cestišče.

Z avtom v drevo

Ob 18.08 se je v bližini naselja Hrastje pri Cerkljah, občina Brežice, voznik kombiniranega vozila zaletel v drevo ob cesti. Gasilci PGE Krško so zavarovali kraj dogodka in na vozilu odklopili akumulator. Do izteka motornih tekočin ni prišlo. Reševalci NMP Brežice so poškodovani osebi prepeljali v UC Brežice.

Gorelo drevo ob hiši

Sinoči ob 19.35 je v Sadinji vasi, občina Semič, gorelo drevo poleg stanovanjskega objekta. Gasilci PGD Kot-Brezje in Črmošnjice so pogasili požar in podrli ter razžagali drevo. Aktivirani so bili tudi gasilci PGD Rožni Dol vendar njihova pomoč ni bila potrebna.

Gasilci pomagali reševalcem

Ob 13.15 so v Višnji Gori, občina Ivančna Gorica, gasilci PGD Višnja Gora, nudili pomoč reševalcem pri prenosu obolele osebe.

Pretrgali električni kabel

Ob 12.27 so na Marofu v Brežicah pri zemeljskih delih pretrgali električni kabel. Delavci Elektra Celje so tekom popoldneva zagotovili ponovno oskrbo z električno energijo vsem odjemalcem na tem območju.

M. K.