Odbojkarji Krke ostajajo brez zmage

31.10.2021 | 09:00

Foto: OZS

Ljubljana - Črnuče - Črnuče so v 5. krogu 1. DOL za moške prišle do druge zmage, s 3:1 so ugnale novomeško Krko, ki tako na zadnjem mestu še naprej nima niti ene zmage. Tokrat je dobila prvi niz, v preostalih treh pa ni imela možnosti.

ČRNUČE - KRKA 3:1 (-20, 22, 24, 15)

* Dvorana OŠ M. Pečarja, gledalcev 100, sodnika: Vrenko, Jovanović.

* Črnuče: Verdinek, Mihelčič, Prevorčnik, Vilar 2, Gornik 11, Rojnik 8, Bošnjak 15, Sešek 20, Oman 5, Slovnik, Jančič, Valenčič, Hodžič Šlejkovec, Mejal 3.

* Krka: Hafner 1, Erpič 2, Čopi 14, Borin, Kožar, Pulko 12, Peterlin 5, Hvala, Lindič 17, Travnik 3, Renko,

Koncilja 4.

Domači so, morda pod vtisom pomembnosti tekme, slabše začeli, v končnici pa zaradi lastnih napak niso mogli ogroziti zmage krkašev v prvem nizu, pri katerih je bil najbolj učinkovit korektor Pulko.

V drugem nizu je Črnučanom stekel napad, učinkovitost sta izboljšala napadalca Bošnjak in Sešek.

Tretji niz je potekal izenačeno. Ekipi sta se izmenjevali v vodstvu do 15. točke. Sledili sta napaki dveh Krkašev, ki sta v preteklosti igrala za Črnuče, Čopija in Hafnerja. Z dvema blokoma Lindiča so kljub temu izenačili na 18. Ob koncu so imeli pobudo Črnučani. Prve set žoge niso izkoristili, do zmage pa so potem prišli z dvema zaporednima točkama Gornika v bloku.

Četrti niz so Črnučani mirno pripeljali do končne zmage.

V tekmi sta se izkazala blokerja. Gornik je pri domačih dosegel 6 točk z blokom, Lindič, ki je bil tudi najučinkovitejši mož Krke, pa kar 8.

* Izidi, 5. krog:

Hiša na kolesih Triglav - Panvita Pomgrad 1:3 (19, -24, -18, -18)

Črnuče - Krka 3:1 (-20, 22, 24, 15)

Calcit Volley - Salonit Anhovo 3:1 (19, -16, 14, 20)

Merkur Maribor - ACH Volley 1:3 (21, -24, -15, -17)

- lestvica:

ACH Volley 5 5 0 15:2 15

Merkur Maribor 6 5 1 16:6 15

Panvita Pomgrad 5 3 2 10:9 9

Calcit Volley 6 3 3 12:11 9

Salonit Anhovo 5 2 3 9:10 6

Črnuče 5 2 3 6:10 6

Hiša na kolesih 5 1 4 4:14 2

Krka 5 0 5 5:15 1

M. K.; STA