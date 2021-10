Po slabem začetku zmaga krkašic

31.10.2021 | 09:30

Foto: FB ŽRK Krka

Novomeške rokometašice včerajšnjega prvoligaškega obračuna niso začele najboljše in že po petih minutah tekme so zaostajale za pet zadetkov. Nato so se zbrale in zasedbo iz Žalca ulovile že do konca prvega polčasa (12:13). V drugem delu so Dolenjke nadaljevale z visokim ritmom, kateremu pa Žalčanke niso mogle slediti. Končna razlika je znašala sedem zadetkov v korist gostiteljic (30:23). Za domačo zasedbo je bila izredno strelko razpoložena Erin Novak, ki je prispevala devet zadetkov, pri Žalčankah pa sta sedem zadetkov dosegli Tjaša Žener in Laura Cerovak.

ŽRK KRKA NOVO MESTO : RK ZELENE DOLINE ŽALEC 30:23 (12:13)

Novak 9 (4), Kramar 7; Žener (2) in Cerovak (1) po 7.

STATISTIKA

Članice Krke odhajajo v naslednjem krogu na gostovanje v Litijo.

IZJAVI PO TEKMI:

Rokometašica Zelenih dolin Žalca:

"V tekmo smo vstopile preveč ležerno in v napadu zapravile preveliko število žog ter zgrešile preveč odličnih priložnosti, kar je pripeljalo do izenačenega rezultata. V drugem polčasu smo se zbrale in prestavile v višjo prestavo ter tekmo varno pripeljale do konca."

Rokometašica Krke Novega mesta:

"Zdi se mi, da smo prvi polčas odigrale dobro, potem pa smo začele popuščati in to se je poznalo na rezultatu. Mučilo nas je tudi to, da smo zelo mlade in neizkušene, ampak mislim, da smo vseeno pokazale svojo kakovost, lahko pa bi pokazale še več."

* Izidi:

- modra skupina:

- petek, 29. oktober:

Ptuj - Z'dežele 20:29 (7:15)

Trgo ABC Izola - Velenje 23:25 (10:12)

- sobota, 30. oktober:

Zagorje - Litija 25:21 (11:9)

Krka - Zelene doline Žalec 30:23 (12:13)

- sreda, 3. november:

19.15 Krim Mercator - Mlinotest Ajdovščina

- lestvica:

1. Z'dežele 7 5 1 1 201:164 11

2. Mlinotest Ajdovščina 6 5 1 0 175:141 11

3. Krim Mercator 5 5 0 0 216:108 10

4. Krka 6 4 0 2 160:157 8

5. Litija 6 2 0 4 152:158 4

6. Velenje 5 2 0 3 134:143 4

7. Trgo ABC Izola 7 2 0 5 141:177 4

8. Zagorje 6 1 1 4 134:188 3

9. Zelene doline Žalec 6 1 1 4 138:189 3

10. Ptuj 6 1 0 5 144:188 2

- zelena skupina:

- sobota, 30. oktober:

Koper - Zvezda Logatec 26:20 (14:8)

Vrhnika - Branik Maribor 33:32 (16:15)

- prestavljeno:

Sava Kranj - Olimpija

- lestvica:

1. Koper 6 6 0 0 154:127 12

2. Olimpija 5 4 0 1 148:138 8

3. Vrhnika 5 3 0 2 154:138 6

4. Branik 5 1 0 4 134:141 2

5. Logatec 5 0 1 4 107:128 1

6. Sava Kranj 4 0 1 3 95:120 1

M: K.; STA